CSU-Abgeordneter aus der Oberpfalz „Keine Region darf abgehängt werden“ – Christian Doleschal bei Landrat Thomas Ebeling

Der aus der Gemeinde Brand im Landkreis Tirschenreuth stammende Christian Doleschal kann auf zwei aktuelle Wahlerfolge zurückblicken. Bei der Europawahl im Mai dieses Jahres wurde er in das Europäische Parlament gewählt und im August dieses Jahres zum Landesvorsitzenden der Jungen Union Bayern. Im Europaparlament ist er der einzige CSU-Abgeordnete aus der Oberpfalz. Dieser Tage stattete er Landrat Thomas Ebeling einen Antrittsbesuch im Landratsamt Schwandorf ab.

SCHWANDORF Der 31-jährige Doleschal studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und war zuletzt als Rechtsanwalt bei einem Bauunternehmen tätig. Einer besonderen persönlichen Vorstellung bedurfte es freilich nicht, kennen sich der vormalige JU-Bezirksvorsitzende und der Landrat doch seit Jahren. Doleschal berichtete dem Landrat von seinen ersten Erfahrungen am Sitz des EU-Parlaments in Straßburg und dem weiteren Arbeitsort in Brüssel. Angesprochen wurde die EU-Regionalförderung, die vor großen Herausforderungen steht und spürbare Auswirkungen auf das Leben von Millionen Europäern hat. Nach Bayern flossen in den vergangenen zehn Jahren knapp 1,68 Milliarden Euro an Fördermitteln. „Auch in der künftigen EU-Finanzperiode wird die Regionalförderung eine zentrale Rolle spielen“, gab sich Doleschal überzeugt. Große Herausforderungen werden dabei die Verbindung von Stadt und Land und eine zielgenaue Förderung sein. Die Mittel seien noch effizienter einzusetzen. Die Vertretung bayerischer Interessen auf europäischer Ebene sei eine große Verpflichtung, der er sich gern stelle. Ebeling stimmte Doleschals Überzeugung zu, dass „starke Regionen Europa wirklich stark machen und das besonders auch für Bayern“ gilt.

Dem neuen Europaabgeordneten wünschte der Landrat viel Erfolg in seinem wichtigen und herausfordernden Amt und überreichte als Dank für den Vorstellungsbesuch das aktuelle Landkreisbuch.