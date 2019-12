Altlandrat und WWA-Gegner Hans Schuierer wird mit der Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet

(Foto: Starringer)

Der Bayerische Landtag zeichnet 2019 insgesamt 43 verdiente Persönlichkeiten mit der Verfassungsmedaille in Gold und Silber aus. Vier Mal in Gold, 39 Mal in Silber. Darunter: Schwandorfs Altlandrat Hans Schuierer!