Wirtschaft Konjunkturumfrage – IHK mit „alarmierenden Ergebnissen “

„Industrie und Bauwesen stabilisieren die Gesamtlage bei der regionalen Konjunktur. Gleichzeitig spitzt sich die Lage in den besonders stark vom Lockdown betroffenen Branchen zu“ – kein schönes Szenario, das der Präsident der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, Michael Matt, angesichts der regionalen Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn da zeichnet. Am Mittwoch, 10. Februar, hat die IHK bei einer Online-Pressekonferenz die Zahlen vorgestellt.

Regensburg. IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes berichtet, dass man nach einem aufregenden Jahr 2019 nicht damit gerechnet habe, dass 2020 noch aufregender wird. Mancher Betrieb – gerade in den Innenstädten – habe den Kampf wohl bereits verloren, „das tut schon weh, wenn man zum Beispiel in Regensburg durch die Innenstadt geht“, sagt Helmes, „viele Händler und Gastronomie-Betriebe werden wohl nicht mehr aufmachen“. Helmes fordert, dass die zugesagten finanziellen Hilfen zügiger auf den Konten sind. Die jetzige Situation sei eine „Katastrophe für unsere Unternehmen“.

IHK-Konjunkturexpertin Sibylle Aumer berichtet, dass im Rahmen der Umfrage bei etwa 370 Unternehmen „sehr emotionale Gespräche“ geführt worden seien – teils seien „dramatische Situationen“ geschildert worden. Der Handel werde zum „Sorgenkind“, 48 Prozent der Einzelhändler und 30 Prozent der Großhändler melden eine schlechte Lage, „Click & collect“ sei hier nur der „Tropfen auf dem heißem Stein“, so Aumer. Die Erlöse reichten hier nicht einmal zur Deckung der Kosten. Zumindest sei man mit „Click & collect“ vielfach noch in der Lage, die Kunden an sich zu binden, ergänzt Helmes.

„Zappenduster“ sieht es in der Tourismusbranche aus, berichtet Aumer. Viele Arbeitgeber wollen die Arbeitsplätze erhalten – vielfach aber haben sich bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung entschieden, um sich in einer anderen Branche einen Job zu suchen. Hier befürchtet Aumer, dass sich nach dem Lockdown und dem Wiederhochfahren des Tourismus Personalmangel ergibt. Insgesamt hofft man in der Branche auf den Nachholeffekt, wenn das Reisen wieder entsprechend erlaubt und auch tatsächlich möglich ist.

Eine schwierige Situation ergebe sich gerade auch für alle Auszubildenden, so Helmes. „Wir wissen nicht, wie wir sie auf die Prüfungen vorbereiten sollen! Unsere Koch-Azubis haben seit Wochen keine Küche von innen gesehen, unsere Azubis im Bereich der Floristik haben seit Wochen keinen Blumenstrauß gebunden“, schildert Helmes die Lage des beruflichen Nachwuchses. In der Theorie laufe die Ausbildung durch den Online-Unterricht an den Berufsschulen noch ganz gut, die Praxis sei aber ein großes Problem.

Aber es gibt auch Lichtblicke – aus der Industrie: „Gleichzeitig gewinnt seit Ende 2020 die Inlands- und Auslandsnachfrage in der Industrie wieder an Fahrt, und dass die Baustellen nicht stillstehen, wirkt sich positiv auf die Geschäftslage im Bauwesen aus“, so Helmes. In der Industrie sei eine leichte Belebung des Exportgeschäfts bereits seit Herbst 2020 spürbar. Dabei werde der Auftragsanstieg überwiegend der Eurozone, China und der übrigen Asienregion zugeschrieben. Bei den Erwartungen, wie es nun 2021 weiter geht, zeige sich ein breites Spektrum: „Die Umsatzprognosen für dieses Jahr zeigen starke Unterschiede in den Branchen, die stärksten Rückgänge erwarten Tourismus und Handel. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage zum Jahresbeginn prognostiziert dagegen ein Drittel der Industriebetriebe Umsatzsteigerungen“, so Matt.