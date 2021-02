Gespräch „Unsere Jägerinnen und Jäger leisten eine unglaublich wichtige Arbeit für die Balance in Wald und Natur“

„Unsere Jägerinnen und Jäger leisten eine unglaublich wichtige Arbeit für die Balance in Wald und Natur. Ein gutes Miteinander von Jagd, Land- und Forstwirtschaft sowie Natur- und Tierschutz ist mir sehr wichtig. Jeder soll seine wertvolle Arbeit leisten dürfen und wertgeschätzt werden,“ so Stimmkreisabgeordnete Sylvia Stierstorfer anlässlich einer Videokonferenz mit dem Bezirksjagdverband Regensburg.

Pfatter/München. Hierbei stand vor allem der Austausch zum Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung, auch Verbissgutachten genannt, die Novelle des Bundesjagdgesetzes und die Afrikanische Schweinepest im Vordergrund.

Sorge um Aussagekraft des Verbissgutachten 2021

Gleich zu Beginn erläuterten der Vorsitzender des Bezirksjagdverbandes, Gerhard Schmautz, Schatzmeisterin Dr. Diane Schrems-Scherbarth sowie Hegeleiter Kurth Langer (Thalmassing) und Nikolaus Ritzinger (Viehausen), weshalb sie beim Verbissgutachten dringenden Änderungsbedarf sehen: „Das sogenannte Verbissgutachten wird von der Bayerischen Forstverwaltung seit 1986 alle drei Jahre durchgeführt. Im Vorfeld des diesjährigen Gutachtens wurden Änderungen beschlossen, die wir Nachbesserungsbedarf sehen.“ Als Beispiele führte Vorsitzender Schmautz an, dass der Begriff der „natürlichen Verjüngung“ wie ihn das Waldgesetz vorsieht, in der Arbeitsanweisung zum Gutachten aus seiner Sicht zu sehr ausgeweitet wurde. Darüber hinaus stört sich der Bezirksjagdverband daran, dass der Abschuss als einziges Mittel zur Regulierung der Waldverjüngung gesehen wird. Andere Faktoren wie Jagddruck, Fütterungsverbot, Freizeitbeunruhigung oder fehlende Ruhezonen werden dabei ausgeblendet. Dr. Schrems-Scherbarth ergänzt: „Für den guten Zustand des Waldes ist nicht entscheidend, wie viel verbissen wird, sondern was an jungen Bäumen durchkommt. Uns ist wichtig, dass die Beurteilung wieder ein echtes Vegetationsgutachten wird.“ Auch eine Verbesserung bei der Aufnahme der Geokoordinaten der Verjüngungsflächen und eine Rotation der Gutachter wurden angeregt. Dies nimmt die Abgeordnete Stierstorfer gerne nach München mit, „denn das Forstliche Gutachten in seiner jetzigen Form ist das Ergebnis eines langen kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozesses zwischen den beteiligten Verbänden und der Politik. Anregungen aus der Praxis sind für die weiter Verbesserung enorm wichtig. Und auch neue Faktoren wie zum Beispiel der stark gestiegene Freizeitdruck auf unsere Wälder müssen künftig Berücksichtigung finden“, so Stierstorfer.

Kritikpunkte an Novelle des Bundesjagdgesetzes

Großen Gesprächsbedarf gab es auch hinsichtlich der Novelle des Bundesjagdgesetzes, dessen zweite Lesung Anfang März im Bundestag stattfinden soll. „Die Novelle des Bundesjagdgesetzes ist eine sehr sensible Angelegenheit, da hier sehr viele Interessen aufeinandertreffen, die nicht ganz einfach in Einklang zu bringen sind. Doch hier hat der Freistaat im laufenden Gesetzgebungsverfahren bereits einige Verbesserungen erzielen können was zum Beispiel die Bereiche Mindestabschuss, Festsetzung der Bundesjagdzeiten, Vereinheitlichung der Jägerprüfung und Umsetzung des Artenschutzrechts angeht,“ so die Abgeordnete. Nach dem Bundesratsverfahren wird allerdings immer noch Einiges an Handlungsbedarf gesehen: „Vor allem die geforderte Streichung der Abschussplanvorschriften inklusive der Unberührtheitsklausel und die Verschärfung des Hegeziels sind aus bayerischer Sicht nicht tragbar. Dies muss im weiteren parlamentarischen Verfahren besonders beachtet werden,“ ergänzt Stierstorfer. Der Bezirksjagdvorstand mahnt vor allem die Verhältnismäßigkeit beim Thema „Waldverjüngung“ an sowie die geplanten Vorschriften zur Gelegebehandlung und die Duldung von überjagende Hunden. „Für das Verbot von Bleigeschossen wäre eine Übergangsfrist zum Verbrauch der Altbestände sehr sinnvoll,“ so Dr. Schrems-Scherbarth.

Lob für bayerisches Maßnahmenpaket zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest

Lob gab es vom Vorsitzenden Schmautz für den Umgang des Freistaats mit der Afrikanischen Schweinepest; „Es wurde frühzeitig alles Mögliche zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest getan. Auch wenn wir den Ausbruch in Bayern langfristig vermutlich nicht verhindern können, sind wir doch sehr gut gerüstet.“ Er begrüßt vor allem den Einsatz von stabilen Zäunen und die Abschussprämie. „Zudem wurde den Jägern mit der Nutzung der Nachsichtvorsatzgeräte ein sehr gutes technisches Mittel zur effektiven Bejagung des Schwarzwildes an die Hand gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar,“ so Schmautz. Die Abgeordnete erinnerte an den langen gemeinsamen Kampf für den Einsatz dieser Technik und freute sich über die lobenden Worte.