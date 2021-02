Planungen in Neutraubling CSU-Fraktion stimmt für den Haushalt – „an Bildung, Sozialem und Infrastruktur darf nicht gespart werden“

Der am 11. Februar beschlossene Haushalt der Stadt Neutraubling sei kein Rekordhaushalt wie in vielen vergangenen Jahren, aber es sei ein Haushalt, der unter den gegebenen Bedingungen, zukunftsorientiert, ausgewogen und mutig erscheint, so die CSU-Stadtratsfraktion.

Neutraubling. Jedem der 24 Stadträte sei klar gewesen, dass es keine leichten und für Neutraubling ungewohnte Beratungen werden würden, als Bürgermeister Harald Stadler und Kämmerer Manfred Zink ungewöhnlich für einem Samstag Anfang Januar kurzfristig das Gremium in die Stadthalle zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenriefen. Einziger Tagesordnungspunkt waren Vorgespräche zum Haushalt 2021. Die Verwaltung präsentierte ein erstes Zahlenwerk, „das mit Blick auf die Corona-Krise durchaus hätte schlimmer sein können, aber nicht in das übliche Neutraublinger Bild eines Investitionsplans passte“. Am Ende sei klar gewesen, „dass der städtische Vorschlag, Maßnahmen zu verschieben, im Grunde unausweichlich ist, bis zur anstehenden Finanzausschusssitzung im Detail aber nochmal durchleutet werden muss“. So wanderte das Zahlenwerk in die Fraktionen, mit der Bitte die Prioritäten der Investitionen zu prüfen. Diese Bitte wurde durch die CSU-Fraktion, wie auch von zwei weiteren Fraktionen nicht nur als Auftrag, sondern vielmehr als erstmalige Möglichkeit verstanden, aktiv Ideen einzubringen und im Interesse aller einen tragfähigen Haushaltsentwurf auf die Beine zu stellen. „In diesem Zusammenhang unterstützten wir gern die Ansätze von Bürgermeister Stadler, dem Kämmerer und der Verwaltung, die viel Mühe und Zeit in die Vorberatungen der Entwürfe investiert haben“, so Dr. Philipp Ramin, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion und dritteer Bürgermeister der Stadt Neutraubling. „Als CSU-Fraktion schätzen wir die Möglichkeit, dass wir viele Impulse in die Planung mit einfließen lassen konnten.“

Leider sei dieses erstmalige Angebot der proaktiven Mitarbeit nicht von allen Fraktionen angenommen worden. „Es hat mich durchaus überrascht, dass sich die SPD als einzige Fraktion bei der aktiven Mitwirkung an der Gestaltung des Haushalts nicht beteiligt hat, aber am Ende als einzige Fraktion gegen diesen gemeinschaftlich erarbeiteten Haushalt stimmte“, wundert sich Stadtrat Georg Wilfling. In der Aussprache der Stadtratssitzung stellte Dr. Ramin nochmal klar: „Die CSU steht zu ihrer Verpflichtung und ihrer Linie weiter für eine solide und tragfähige Haushaltsführung zu kämpfen. Der Haushalt entspricht in weiten Teilen auch den Forderungen der CSU-Fraktion. Die Stadt Neutraubling werde auch in Krisenjahren, beispielsweise Kindereinrichtungen modernisieren und neu schaffen und es können Grundstücke erworben werden, die für die Entwicklung der Stadt wichtig sind. „Uns war bewusst, dass Corona die Spielregeln verändert hat. Für eines hat sich die CSU-Fraktion dennoch von Anfang an energisch ausgesprochen: Investitionen in Bildung und Soziales sowie wichtiger Infrastruktur dürfen der Krise nicht zum Opfer fallen. Ebenso plädierten wir von Anfang an, Grundstücksankäufe weiter zu finanzieren“, so Dr. Philipp Ramin. „Weiter ist es uns ein Anliegen, die Verwaltung zu stärken, die durch das Wachstum der Stadt immer größere Herausforderungen zu bewältigen hat“. Konkret bedeute dies Schaffung neuer Stellen in wichtigen Bereichen, wie auch die Digitalisierung des Rathauses. „Es ist richtig und wichtig, als Stadt auch in Krisenzeiten in die Zukunft zu investieren, um wirtschaftliche Impulse zu geben. Bei einem Volumen von circa 64 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren, erfüllen wir die Hausaufgabe und wollen damit auch ein Zeichen des Optimums setzen. Neutraubling ist auch in der Krise an der Spitze!“, so Ramin. „Gleichzeitig appellieren wir auch an die Vernunft, dass wir nicht durch unverhältnismäßige Schuldenaufnahmen den Spielraum der nächsten Generationen gefährden.“

Während die Kämmerei 2021 bei einem Gesamthaushalt von rund 58 Millionen Euro noch ohne Neuverschuldung handeln kann, wird nach Jahren der Schuldenfreiheit die Verwaltung 2022 erstmals wieder gezwungen sein, Verbindlichkeiten in Höhe von rund neun Millionen Euro aufzunehmen. Bis 2024 wird der Schuldenstand nach derzeitigen Planungen bis auf 12,1 Millionen Euro anwachsen. Nach Forderung der CSU darf dies nur in besonderen Krisensituationen und sehr ausgewogen erfolgen und nicht zu einer neuen dauerhaften Normalität werden. Die Vergangenheit sollte dabei das Lehrbuch bilden: Nur weil Neutraubling in den vergangenen Jahren vorausschauend gewirtschaftet hat, hat die Stadt auch in diesen schwierigen Zeiten ausreichend Rücklagen, die Neutraubling im Gegensatz zu anderen Kommunen den nötigen Spielraum geben. „Uns muss allen klar sein, dass die Stadt Neutraubling in allererster Linie gesund und leistungsfähig ist, weil hohe Gewerbesteuereinnahmen in der Vergangenheit vorhanden waren“, so Ramin. „Daher fordern wir als CSU den gesamten Stadtrat auf, noch intensiver darüber nachzudenken, wie man weitere innovative Unternehmen nach Neutraubling bringen kann, aus Zukunftsbranchen wie der Robotik, der künstlichen Intelligenz oder der Gesundheitstechnik“.

Losgelöst vom Haushalt regt die CSU die Verwaltung und den Stadtrat erneut an, mehr Ergebnisse außerhalb der Stadtgrenzen zu erwirken. „Ungelöste überregionale Verkehrsprobleme und ein zwingend notweniger ÖPNV-Ausbau können nicht im Neutraublinger Rathaus entschieden werden. Hier müssen endlich die Verantwortlichen in Person der Landrätin und der Regensburger Oberbürgermeisterin Farbe bekennen und nicht nur Worthülsen sondern Taten folgen lassen“, fordert Ramin. „Vielleicht lassen sich wenigstens für diese unbestritten zwingend erforderlichen Entwicklungen alle unsere Stadtratsfraktionen dazu bewegen, an einem Strang für das Interesse unserer Stadt zu ziehen“.