Außerhalb des Kurvenbereichs CSU-Fraktion fordert barrierefreien Überweg zwischen Undorf und Eichhofen

Vom Gehweg entlang der Staatsstraße 2394 zwischen Eichhofen und Undorf kann die Straße auf Höhe des Schotterwegs nach Haus Werdenfels nur über eine kleine Treppe überquert werden. Ausgerechnet besonders schützenswerte Verkehrsteilnehmer – wie Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollator oder Rollstuhlfahrer – hingegen müssen die Straße an der Kläranlage Undorf und folglich direkt in der Kurve überqueren.

Nittendorf. Eine freie Sicht auf gegebenenfalls von Undorf her kommende Fahrzeuge bestehe an dieser Stelle nicht, bemängelt die CSU-Fraktion. Gleichzeitig könnten die querenden Fußgänger von den von Undorf her kommenden Autofahrern erst ab circa Mitte der Straße gesehen werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrage an dieser Stelle 70 km/h. Die CSU-Fraktion im Markt Nittendorf hat daher den Antrag gestellt, eine barrierefreie Überquerungsmöglichkeit außerhalb des Kurvenbereichs zu schaffen. Der Antrag liegt nun zur Prüfung dem Landratsamt Regensburg vor.