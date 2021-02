Neue Regelung Grenzpendler – die Stadt Regensburg stellt Bescheinigung für systemrelevante Beschäftigte aus

Für Grenzpendler von Tschechien und Tirol nach Bayern gelten seit 12. Februar 2021 Einreisebeschränkungen. Nach einer Mitteilung des Bundesministeriums des Innern (BMI) können demnach nur in sehr begrenztem Umfang Ausnahmen für Grenzpendler zugelassen werden.

Regensburg. Damit Beschäftigte aus systemrelevanten Betrieben, Einrichtungen und Behörden weiterhin ihrer Arbeit in Regensburg nachgehen können, muss eine Bescheinigung der Stadt Regensburg mitgeführt werden. Um eine Einreise für systemrelevante Pendler aus Tschechien und Tirol zu ermöglichen, benötigen diese ab Mittwoch, 17. Februar, 0 Uhr, den Nachweis eines negativen Corona-Tests und eine amtliche Bescheinigung, dass sie in Regensburg für einen systemrelevanten Bereich angestellt sind. Diese notwendige Bescheinigung wird von der Stadtverwaltung ausstellt. Die Antragsstellung erfolgt über ein zentrales Postfach unter grenzpendler@regensburg.de. Um eine Bescheinigung der Kommune zu erhalten, müssen zwei Datenblätter (Excel-Listen) ausgefüllt und zurückgeschickt werden: Eine Liste dokumentiert die Systemrelevanz des Betriebs und eine weitere Liste führt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, die für systemrelevante Tätigkeiten benötigt werden. Beide Datenblätter sind unter www.regensburg.de abrufbar.

Regensburger Unternehmen, die systemrelevante Grenzpendler (also ohne Wohnsitz in Deutschland) beschäftigen, können für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Bescheinigungen gesammelt beantragen und an die Stadtverwaltung mailen. Gleiches gilt sinngemäß für Selbstständige. Die amtlich bestätigten Bescheinigungen können in Absprache per Post übersandt oder im Bürgerbüro Stadtmitte (D.-Martin-Luther-Straße 3) von einer Vertreterin oder einem Vertreter der Firma nach Terminvereinbarung abgeholt werden.

Für weitere Fragen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 0941/ 507-1852 zur Verfügung.

Übergangszeit bis 17. Februar

Bis zum Mittwoch, 17. Februar, 0 Uhr, gilt eine Übergangsphase. In dieser Zeit wird den betroffenen Grenzpendlern die Einreise – sofern sie die sonstigen Voraussetzungen erfüllen und insbesondere die nach den geltenden Vorschriften erforderliche negative Testbescheinigung vorweisen können – ermöglicht, wenn sie bei der Grenzkontrolle eine Kopie ihres Arbeitsvertrags vorweisen und glaubhaft machen, dass sie eine systemrelevante Tätigkeit ausüben.