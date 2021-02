Coronavirus Berufspendler aus Tschechien und Tirol brauchen amtliche Bescheinigung

Grenzpendler und Grenzgänger aus den Virusmutantengebieten Tschechien und Tirol dürfen ab Mittwoch, 17. Februar, 0 Uhr, nur noch dann nach Deutschland einreisen, wenn sie eine systemrelevante Tätigkeit in einem systemrelevanten Betrieb ausüben.

Landkreis Regensburg. Betroffene Unternehmen mit Haupt-Betriebssitz im Landkreis Regensburg sollten sich daher umgehend an das Landratsamt Regensburg wenden, dort werden – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – die entsprechenden Bescheinigungen ausgestellt. Am 15. und 16. Februar gelten noch Kulanzregelungen. Berufspendler müssen an diesen beiden Tagen bei der Grenzkontrolle eine Kopie ihres Arbeitsvertrags vorweisen und glaubhaft machen, dass sie eine systemrelevante Tätigkeit ausüben. Ab dem 17. Februar, 0 Uhr, aber ist die amtliche Bescheinigung bei jeder Einreise zwingend mitzuführen und auf Verlangen der Kontrollbehörden vorzulegen. Ansonsten ist ein Grenzübertritt nicht mehr möglich.

Alle sonstigen Vorschriften, die bisher bereits für die Einreise galten, wie etwa das engmaschige Testkonzept sowie die sogenannte Pendlerquarantäne, gelten weiterhin.

Ein Anhaltspunkt, welche Tätigkeiten und Betriebe Systemrelevanz haben können, ergibt sich aus den Leitlinien der Europäischen Kommission zur Ausübung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte während des COVID-19-Ausbruchs im Internet unter eur-lex.europa.eu. Dort sind unter anderem Berufe im Gesundheitswesen, Informations- und Kommunikationstechniker, Ingenieure, Berufe in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, Berufe im Verkehrswesen, Sicherheitsbedienstete oder Berufsfeuerwehrleute genannt.

Betroffene Unternehmen sollten bis 16. Februar, 9 Uhr, das Formular, das auf der Webseite des Landkreises unter Corona bereitsteht, ausfüllen und per Mail an sicherheit@lra-regensburg.de senden. Nach Prüfung werden die Bescheinigungen unterschrieben und eingescannt per Mail an die Betriebe direkt zurückgesandt. Bei Rückfragen steht am Landratsamt Regensburg Ulf Scharfenberg unter der Telefonnummer 0941/ 4009206 zur Verfügung.