Info Verwaltungen von das Stadtwerk.Regensburg und Rewag am Faschingsdienstag geschlossen

Foto: HighwayStarz/123rf.com

Die Büros der Verwaltungen von das Stadtwerk.Regensburg und Rewag in der Greflingerstraße 22 und Markomannenstraße 1 sind am Faschingsdienstag, 16. Februar, geschlossen. Das Rewag-Kundencenter und der „Glasfaser Ostbayern“-Shop in der Greflingerstraße 22 sind Corona-bedingt noch bis mindestens 7. März geschlossen.