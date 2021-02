Corona-Zeiten Freiwilligenagentur ergänzt Vereinsschulreihe um aktuelles Thema

Die Vereinsschule des Landkreises greift aktuelle Herausforderungen auf, vor denen viele Vereine stehen. Foto: Helmut Koch

„Vereinen geht die Luft aus“, „Das Vereinsleben ist in Gefahr“ – Überschriften wie diese finden sich zur Zeit täglich in den Medien. Eine Herausforderung, vor der viele Vereine aktuell stehen – das Verbot, Mitgliederversammlungen präsent abzuhalten und vor Ort gemeinsam Beschlüsse zu fassen oder einen neuen Vorstand zu wählen – greift die Vereinsschule des Landkreises Regensburg am Donnerstag, 4. März, auf.