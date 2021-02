Im Ortszentrum geplant Digitaler Dorfladen in Altenthann als „Blaupause für Bayern“

Noch liegen Schnee und Matsch auf der leeren Wiese im Altenthanner Ortszentrum – schon bald aber soll dort Bayerns erster Digitaler Dorfladen stehen.

Altenthann. „Ein Pilotprojekt von landesweiter Bedeutung“, sagt Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt (Freie Wähler). Gemeinsam mit Bürgermeister Harald Herrmann hatte er sich für eine Förderung des Projekts aus europäischen Leader-Mitteln stark gemacht. Nun beschäftigt sich auf seine Initiative hin kommende Woche auch die Landtagsfraktion der Freien Wähler im Rahmen ihres „Aktionsbündnisses Ländlicher Raum“ mit dem „ innovativen Altenthanner Modell – ein Leuchtturm für ganz Bayern“.

Eingeladen zur Aussprache hat die Fraktion Bürgermeister Herrmann sowie Vertreter der Thüringischen Investoren. „Wir sehen eine große Chance, durch den digitalen Ansatz den ländlichen Raum nachhaltig mit Einzelhandel zu versorgen. Diese Chance gilt es zu nutzen und zu fördern“, sagt Gotthardt. Auch im Wirtschaftsministerium habe man bereits die Chancen des „Altenthanner Modells“ entdeckt: „Das ist dort Chefsache“. Für den Bürgermeister ist das eine große Ehre: „Wir haben mit dem geplanten “TagNachtMarkt„ in Altenthann ganz offensichtlich die Nase vorn. Ich bin überzeut: Er ist eine echte Bereicherung für unsere Gemeinde – und ein Vorbild zukunftsfähiger Entwicklung.“

Den Fortschritt in Altenthann, so Gotthardt, werde man deshalb „sehr genau verfolgen: Was hier entsteht, ist eine Blaupause für Bayern“, so Gotthardt, der sich das Thema gemeinsam mit Manfred Eibl, dem Wirtschaftspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, auf die Fahnen geschrieben hat.

Die Aussprache mit der Fraktion im Rahmen des „Aktionsbündnis Ländlicher Raum“ erfolgt Mittwoch, 17. Februar. Bereits seit Längerem setzen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag dafür ein, die Verständigung zwischen der urbanen und der ländlichen Bevölkerung zu verbessern und für die Bedürfnisse der strukturschwächeren Regionen Bayerns zu werben. Dazu wurde im vergangenen Jahr auch das Aktionsbündnis „Ländlicher Raum“ gegründet.