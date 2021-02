Ehemalige B8 JU Nittendorf und Bürgermeister kämpfen gemeinsam weiter für Verkehrsentlastung in Pollenried

Das hohe Verkehrsaufkommen entlang der ehemaligen Bundesstraße B8 stellt nach wie vor ein großes Problem für die Anwohner in Pollenried in Nittendorf dar. Am Mittwoch, 10. Februar, fand deshalb ein virtuelles Treffen zwischen Verkehrsministerin Schreyer, Fachexperten des Verkehrsministeriums, Vertretern der JU Nittendorf, der Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer sowie Nittendorfs Bürgermeistern Sammüller und Bauer statt.

Nittendorf. Ziel des Gesprächs war es über praktische Maßnahmen zu sprechen, wie der Freistaat Bayern in Kooperation mit dem Markt Nittendorf das immer höher werdende Verkehrsaufkommen verringern könnte. Hierzu wurde bereits im vergangenen Jahr ein Gutachten in Auftrag gegeben und eine Machbarkeitsstudie erfolgreich durchgeführt. Bürgermeister Sammüller betonte erneut die Notwendigkeit einer zusätzlichen Autobahnausfahrt, um das Verkehrsproblem nachhaltig lösen zu können. Aufgrund der Topographie in diesem Bereich sei eine andere Umfahrung oder eine Umgehungsstraße nicht realisierbar und die Autobahnausfahrt die einzig richtige und vernünftige Lösung.

Ebenso diskutierten die Anwesenden gemeinsam mit der Verkehrsministerin über das aktuelle Gutachten zum Schienenpersonennahverkehr für den Raum Regensburg. „Dank unserer kontinuierlichen Forderungen für Nachbesserungen zum Ausbau des ÖPNV konnten mittelfristige Verbesserungen im Schienennetz zwischen Regensburg und Nürnberg für den Bahnhof Undorf erreicht werden. Ein S-Bahn-ähnlicher Schienenverkehr Richtung Nürnberg und Richtung Regensburg ist und bleibt aber unser Hauptziel, damit der Zug als Verkehrsmittel eine wirkliche Alternative zum Auto darstellt“, so Marktrat Johannes Bawidamann.

Als weitere ÖPNV-Themen wurden das Thema Verbesserung Ausbau des ÖPNV diskutiert, wie etwa die Förderung der „P & R“-Plätze an den Bahnhöfen, der Einsatz von Verstärkerbussen und die Anschaffung von Bürgerbussen. Der Freistaat fördert diese in größerem Rahmen, die Initiative müsse jedoch vom Landkreis aus erfolgen, so CSU-Ministerin Schreyer. Kreisrat Hoheisel überlegte, dass am effektivsten und kostengünstigsten der Landkreis Regensburg ein solches Bürgerbus-Netz in allen Gemeinden betreiben sollte. Er werde hierzu als zuständiger Kreisrat das Gespräch mit der Landrätin suchen, so Hoheisel.

Markträtin Katharina Rieger betonte zum Schluss die Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie und eines gemeinsamen Vorgehens. „Wir werden zusammen weiterkämpfen, um eine bestmögliche Entzerrung der Verkehrssituation zu erreichen! Als nächsten Schritt wenden wir uns an den Bund“, so Katharina Rieger.