Landkreis Cham Grenzgänger dürfen nur mehr auf direktem Weg von und zur Arbeit – ausgeweitetes Testkonzept für Unternehmen

Foto: 123rf.com

Im Landkreis Cham treten am Donnerstag, 11. Februar, neue Regelungen für Grenzgänger und Grenzpendler sowie für Betriebe in Kraft. Danach dürfen sich einreisende Grenzgänger aus einem Hochinzidenzgebiet wie Tschechien nur mehr auf direktem Weg an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte im Landkreis Cham begeben und müssen den Landkreis Cham nach der jeweiligen Berufs- Ausbildungs- oder Studientätigkeit auf direktem Wege auch wieder verlassen.