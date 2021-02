Pandemie Landkreis Cham richtet weitere Schnelltestmöglichkeit für Arbeitnehmer ein

Der Landkreis Cham bietet allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Wohn- beziehungsweise Arbeitsort im Landkreis Cham ab sofort auch freiwillige und kostenlose Antigen-Schnelltests an. Damit wird das vorhandene Testangebot mit den PCR-Tests in den Chamer Testzentren und den Schnelltests an den Grenzen nochmals erweitert.

Landkreis Cham. Landrat Franz Löffler erklärt: „Wir wollen damit auch unserer Bevölkerung, insbesondere den hiesigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein engmaschiges Testen ermöglichen und so die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter erhöhen.“

Das neue Schnelltestzentrum befindet sich im Gebäude des BRK-Kreisverbandes Cham an der Further Straße 10 in Cham (gegenüber dem Volksfestplatz). Es ist jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 9 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Antigen-Schnelltest erfolgt als Nasen-Rachenraum-Abstrich. Auf das Testergebnis muss nicht gewartet werden, es wird nach 20 bis 30 Minuten per Mail zugeschickt.

Mitzubringen sind die Ausweispapiere und ein ausgefülltes und unterschriebenes Schnelltest-Formular mit Angabe der persönlichen Mail-Adresse. Dieses Formular erhält man von seinem Arbeitgeber. Dem Arbeitgeber liegt es entweder bereits vor; alternativ kann es vom Arbeitgeber per Mail an wirtschaft@lra.landkreis-cham.de angefordert werden. Vor und im BRK-Gebäude besteht FFP-2-Maskenpflicht. Informationen und Nachfragen zum Thema „Schnelltest im BRK-Gebäude“ gibt es per Mail an schnelltest@brkcham.bayern.