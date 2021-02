Mobilität Der Freistaat fördert eine Grundlagenstudie für eine Erweiterung des RVV

Foto: Patrick Reinig

Ein Ticket, ein Fahrplan: In Verkehrsverbünden profitieren die Fahrgäste von einheitlichen Informationen und einheitlichen Tarifen bei Bus und Bahn. Der Freistaat Bayern unterstützt deshalb die Landkreise Cham, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Straubing-Bogen sowie die kreisfreien Städte Straubing und Weiden in der Oberpfalz dabei, einen Beitritt zum Regensburger Verkehrsverbund (RVV) in einer Grundlagenstudie prüfen zu lassen.