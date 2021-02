Ausnahme am Sonntag Vorbestellte Blumen dürfen am Valentinstag ausgeliefert oder abgeholt werden

Für die meisten Paare gehören sie einfach dazu: üppige Blumensträuße am Valentinstag. Da der Tag der Liebenden dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, dürfen am 14. Februar für vier Stunden Blumen abgeholt werden. Die Blumen müssen vorbestellt sein, beispielsweise per „Click & collect“ oder telefonisch.