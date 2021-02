Innovationen Gesetzentwurf – die kontaktfreie Kommunalpolitik kommt!

Gemeinderäte und vergleichbare kommunale Gremien können künftig quasi vom Homeoffice aus abstimmen. Der Oberpfälzer Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt, selbst Kommunalpolitiker, hatte sich dafür zuletzt gegenüber Innenminister Joachim Herrmann eingesetzt und ihm die Vorschläge zahlreicher Bürgermeister übermittelt.

Kallmünz/Bayern. Nun greift ein gemeinsamer Gesetzentwurf von Freien Wählern und CSU viele der Anregungen auf. „Das ist ein großer Schritt für alle Kommunalpolitiker und ein Erfolg für uns“, sagt Gotthardt. Bislang herrschte bei den Sitzungen in den Gemeinden in der Regel Präsenzpflicht. „Das ist in der heutigen pandemischen Lage einfach schwierig!“, sagt der Oberpfälzer Abgeordnete. Wenn der vorgestellte Gesetzentwurf durchgeht, könnten Kommunalpolitiker bereits vor Ostern ihr Mandat vom Küchentisch, dem Arbeitszimmer und er Couch aus ausüben.

„Ich hatte viele Gespräche mit Bürgermeistern und Mandatsträgern aus der Oberpfalz. Und allen brannte dieses Thema auf den Nägeln. Denn es war eine Zwickmühle: Das Leben in einer Kommune muss ja auch trotz Corona weiter gehen. Da gilt es Entscheidungen zu treffen. Aber gleichzeitig sind die Kontakte privat auf ein Minimum beschränkt – und dann sollen sich die Gremien in Vollbesetzung stundenlang zusammensetzen? Das passt einfach nicht!“ Die Änderung der Kommunalgesetze bedeutet mehr Handlungsspielraum für Bayerns Kommunalparlamente.

Konkret sieht der Gesetzentwurf – wie von Gotthardt und den Bürgermeistern vorgeschlagen – vor, dass Bayerns Kommunalparlamente künftig die Möglichkeit haben, bei Sitzungen ihrer Gremien Teilnehmer mit Stimmrecht virtuell zuzuschalten und corona-bedingt rechtssicher in reduzierter Präsenz zu tagen. Hierzu werden per Gesetz die Gemeindeordnung und weitere Kommunalgesetze entsprechend geändert. Dieser Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen wurde bereits am Dienstag 9. Februar, in Erster Lesung im Plenum des Bayerischen Landtags beraten Kommunen sollen es künftig zulassen können, dass Stadt-, Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräte auch virtuell mit Stimmrecht an den Sitzungen ihrer Gremien teilnehmen. Dies war bisher gemäß den Kommunalgesetzen nicht möglich. Diese Regelung wird corona-unabhängig bis 2022 in Kraft bleiben, sodass auch eine bessere Vereinbarkeit von kommunalem Ehrenamt mit Familie und Beruf ermöglicht wird.

Für die Dauer der Pandemie wird zudem durch die Änderung der Kommunalgesetze die rechtssichere Möglichkeit geschaffen, Entscheidungen, die den Gesamtgremien vorbehalten sind, auf Ausschüsse zu übertragen. Diese Entscheidungen können dann in kleineren Gremien getroffen werden, sodass die Kommunen verlässlich handlungsfähig bleiben.

Nach der ersten Lesung im Plenum wird das Gesetz dann am 24. Februar in einer Sondersitzung im Kommunalausschuss beraten. Das Gesetz soll noch vor Ostern in Kraft treten.