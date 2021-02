Neujahrsempfang „Über 40 Prozent der Mitgliedsfirmen des BdS haben berechtigte Existenzangst“

Am 7. Februar, um 11 Uhr, hat ein virtueller Neujahresempfang für den Mittelstand der Oberpfalz – organisiert vom Bezirksverband Oberpfalz und dem Ortsverband Regensburg des Bundes der Selbständigen (BdS) stattgefunden

Regensburg. Besonderes Highlight dieses Empfangs war das Motto „Kunst statt Kulinarik“. Statt der üblichen Verköstigung der Gäste wurden Künstler unterstützt. Die Schauspieler Undine Schneider alias Marietta Glanz, Martin Hofer alias Dürk Dübel aus Dübelhausen, Janos Codec alias Hase Harry aus Möhrenhausen , Turmtheater Regensburg/DEZ Bühne moderierten mit Witz und Humor.

Das Attribut „virtuell“ stimmte nicht ganz, denn hinzugeschaltet wurde live aus dem Leeren Beutel die Jazz Band „Trio Elf“mit Gerw, Walter und Uli. Von dort begrüßten auch Oberbürgermeisterin Gertrud Malz- Schwarzfischer und Ulrich Perchermeier, Vorstandsvorsitzender OV Regensburg des BdS, die geladenen Gäste vor den Bildschirmen.

In seiner Begrüßung hob Ulrich Perchermeier den Mut und das gelebte Selbstverständnis des Mittelstandes hervor. Er appellierte den Ausbau der Digitalisierung voranzutreiben und eine Fehlerkultur zu etablieren. In der Pandemie-Bekämpfung seien viele Fehler gemacht worden. Daraus muss gelernt werden. Humor sei trotz Trotz Krise wichtig .

Oberbürgermeisterin Malz- Schwarzfischer hob die eigenartige Atmosphäre im Leeren Leeren Beutel hervor. Sie sprach den Selbständigen große Anerkennung aus, hob deren Tatkraft und Kreativität hervor, zum Beispiel wurden in kürzester Zeit Geschäftsabläufe auf den Kopf gestellt, mit virtuellen Formaten neue Wege bestritten oder Betriebsschließungen organisieren. Mit großem Bedauern verwies sie darauf, dass die finanziellen Hilfen bei Weitem nicht alles abfangen und oftmals noch gar nicht angekommen sind.

Gabriele Sehorz, Präsidentin des BdS , richtete ihren Fokus auf zweierlei Maß und Bewertung. Während Friseure für Bürgerinnen und Bürger geschlossen sind, sehe sie täglich Politikverantwortliche mit top gestylten Haaren; während in den teilgeöffneten Schulen, viele Schüler in einem Raum sitzen, dürfen Gaststätten trotz eines ausgeklügelten Hygienekonzepts nicht öffnen; während Hilfen für Selbständige nicht wie versprochen schnell und unbürokratisch gewährt werden, oftmals noch gar nicht angekommen sind, entnehme sie vielen Medien, dass Selbstständige auf hohem Niveau jammern würden. Tatsache aber sei , dass über 40 Prozent der Mitgliedsfirmen des BdS berechtigte Existenzangst haben. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen stemmen sich vehement gegen Insolvenz. Damit bei vielen Selbstständigen das Licht nicht ausgehe, sei der Druck auf die Politik zu verstärken. Wichtig sei ein koordinierter Ausstieg aus dem Lockdown mit wissenschaftlicher Begleitung. Im Hinblick auf die Überbrückungshilfe III fordert sie , dass innerhalb von 48 Stunden nach Antragstellung eine Abschlagszahlung eingeht. Ansonsten wünscht sich Sehorz wieder lebendige Innenstädte zurück.

Dr. Uwe Brandl, Bürgermeister Stadt Abensberg, Präsident des bayerischen Gemeindetags, erster Vizepräsident des deutschen Städte- und Gemeindebundes, selbst in einem Selbständigenhaushalt aufgewachsen, identifizierte er sich mit den Existenzängsten der Selbständigen . Insbesondere bedauerte er, dass Künstler und Schausteller lange bei den Hilfsgeldern gar nicht berücksichtigt wurden. Dafür schäme er sich für seine Berufskollegen. Er thematisierte aktuelle Schattenseiten und Gefahren . So sei unsere Staatsform für die aktuelle Krisenbewältigung der Pandemie nicht optimal . Kritisch sieht er Ersatzgesetzesgeber und Spaltpilzpolitiker. Letztere trügen ohne solide Datenbasis zur Verunsicherung und Beunruhigung ihrer Mitmenschen bei. Bezüglich der Bundestagswahl sieht er Gefahr, dass die politische Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern schwinde, was zu extremen Situationen führen könnte. Onlinehandel zerstöre Präsenzhandel. Diejenigen, die aktiv sein dürfen, weiten Ihre Geschäftsfelder gnadenlos aus und binden die Kunden derjenigen an sich, die im Lockdown sein müssen. Hier sein dringender Appell an die Ordnungspolitik zu handeln . Gefahren sieht er in der boomenden Schwarzarbeit im Friseurhandwerk, in Leerständen in den Innenstätten und in systemimmanenten Unzulänglichkeiten in der Verwaltung. In der Verwaltung werden Fälle nicht schnellstens abgearbeitet, sondern es wird so lang wie möglich daran gearbeitet um die Relevanz der eigenen Tätigkeit zu begründen . Aber wo Brandl Gefahr sieht, sieht er auch Rettung. So deckt die Krise viele Unzulänglichkeiten auf. Zum Beispiel finden überfällige Konsolidierungsprozesse statt ( Beispiel Automobilindustrie). In der Impfstoffforschung werden gigantische Leistungen vollbracht. Die Krise vermittele Mehrwert: Do führt ein genereller Umbau der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung . Eine Lösung der Krise sieht er in monetären Maßnahmen mit dem Nachteil der Ausweitung von Geld und Schulden . Deshalb sei die Frage nach der Verteilung der Lasten zentral. Im System sollte das Geld für sie Schaffung von Mehrwerten verwendet werden , zum Beispiel Erhalt von Arbeitsplätzen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Hier sieht er den Akteur im Mittelstand. Die digitale Bildung, die Hinwendung zum digitalen Unterricht sei zu fokussieren. Ansonsten gelte für ihn : impfen, impfen, impfen --- und allgemeine Achtsamkeit dafür , dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht ins Hintertreffen geraten.