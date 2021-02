Winter ACE gibt drei Auto-Tipps für die eisige Kälte

Im Norden sind Schnee und Eis bereits angekommen. Nun hält der Winter auch in Ostbayern Einzug. Dazu wird es ab Donnerstag, 11. Februar, landesweit eisig kalt mit Temperaturen unter minus 15 Grad. Stephan Neu, Vorsitzender des ACE-Kreisclub Regensburg hat drei Tipps, wie das Auto auf die eisige Kälte vorbereitet wird.

Landkreis Regensburg. 1. Frostschutzanteil im Wischwasser prüfen

Was bei minus fünf Grad noch ausreicht, kann bei minus zehn Grad schon gefährlich sein. Ist der Frostschutzanteil im Wischwasser zu gering, drohen zugefrorene Leitungen und Schäden am Wischwassersystem. Deshalb sollte jetzt der Anteil des Frostschutzmittels erhöht werden, sodass auch Temperaturen von -25 Grad kein Problem sind. Achtung: Bei manchen Frostschutzmitteln für das Wischwasser ist schon bei minus 20 Grad Schluss mit Schutz. Es sollten unbedingt die individuellen Herstellerempfehlungen beachtet werden. Tipp vom Verkehrssicherheitsexperten Neu: Für wenige Euro gibt es im Zubehörhandel Frostschutzprüfer, mit denen der Anteil am Wischwasser selbst kontrolliert werden kann.

2. Mit ausreichend Sprit beziehungsweise aufgeladenen Akkus losfahren

Mit wenig Sprit im Tank oder kaum geladenen Akkus im E-Auto sollte keine längere Fahrt angetreten werden. Sonst wird es schnell hakelig, wenn man im Stau steht, eine Panne oder einen Unfall hat: Ohne Sprit oder Strom ist die Fahrt im ungünstigen Fall in eisiger Kälte vorbei und es wird sehr schnell kalt im Fahrzeug. Im schlimmsten Fall drohen sogar Unterkühlung und Schlimmeres. Stephan Neu rät: Bei halbem Tank nach einer Tankstelle Ausschau halten und nachtanken. Auch E-Autos sollten bei halber Akkuladung eine Ladestation ansteuern.

3. Heißes Wasser ist tabu

Autoscheiben mit heißem Wasser enteisen ist keine Option. Das kann zu Sprüngen in den Scheiben und zu fatalen Schäden führen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern geht auch ins Geld, wenn eine neue Scheibe fällig wird. Stattdessen Scheiben mit einer Schutzfolie abdecken. Zur Not tut es auch ein Stück Pappe. Aber Achtung: Die Scheiben müssen trocken sein, wenn Folie oder Pappe aufgelegt werden, sonst kann beides festfrieren und unschöne Spuren hinterlassen. Zum Enteisen eignen sich ein Enteiser-Spray oder Eiskratzer. Tipp von Stephan Neu: Alte Socken über die Außenspiegel gestülpt schützen vor Eisbildung und sorgen für klare Sicht. Gut eingefettete Türgummis stellen sicher, dass die Türen nicht zufrieren.