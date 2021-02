Schreiben an Verkehrsminister Bürgermeister und Abgeordneter hoffen auf Barrierefreiheit am Bahnhof in Beratzhausen

Mit einem Brief haben sich Beratzhausens Bürgermeister Matthias Beer und der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer (beide CSU) an die DB und den Bundesverkehrsminister gewandt. Ziel ist es, mit dem Bahnhof auf die Prioliste zur Barrierefreiheit zu kommen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Beratzhausen. „Mir ist bewusst, dass es ein weiter und zäher Weg ist. Aber wenn man sich gar nicht auf den Weg macht, wird man auch gar nichts erreichen. Mit dem Schreiben möchten wir auf unsere Situation aufmerksam machen“, so Bürgermeister Matthias Beer.

Laut dem Schreiben des Bürgermeisters hat die auf der Strecke Regensburg-Nürnberg befindliche Regionalexpresshaltestation täglich 1.200 Ein- und Ausstiege und ist somit nicht nur für den Ort Beratzhausen, sondern für den westlichen Landkreis relevant. Der Wohnraumdruck der Stadt Regensburg ist enorm und Beer geht davon aus, dass der Ort und die Region stark wachsen werden. „Derzeit sind in der Gemeinde Beratzhausen Wohneinheiten (Eeinfamilienhäuser und Wohnungen) für circa 350 Menschen in Planung oder Umsetzung“, heißt es in dem Schreiben.

Erst kürzlich wurde im Stadtrat Hemau diskutiert, ob der Bahnhof noch stärker mit einem Bürgerbus angebunden werden kann. Und im Markt Beratzhausen liegen erste Vorüberlegungen für die Erweiterung des P&R-Parkplatzes mit Fahrradboxen vor. „Du siehst also, dass wir in den nächsten Jahren auf kommunaler Seite viel in den Bahnstandort investieren werden. Der Bahnhof selbst genügt jedoch nicht mehr den Anforderungen“, so Beer an den Bundesminister Andreas Scheuer. Die Bahnsteigkanten seien zu niedrig und in keinem guten Zustand und die Treppenaufgänge sind weder barrierefrei noch familienfreundlich. „Eine Bahnreise mit Fahrrad, Kinderwagen ist schon eine Zumutung, mit Rollstuhl ist es schlicht nicht möglich“, so Beer.

Bundestagsabgeordneter Peter Aumer hatte sich bereits im Dezember ein Bild vor Ort gemacht und zu dem Bürgermeisterbrief ein Unterstützerschreiben verfasst. „Mir ist es wichtig, dass wir auch den Landkreis und das Umland stärken. Dafür sind attraktive und gut ausgebaute Verkehrsangebote unerlässlich“, so Aumer.