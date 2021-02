Tobias Gotthardt Städtepartnerschaften brauchen nach COVID „europäischen Zaubertrank“

Was passiert mit Freunden, wenn sie sich länger nicht sehen können?

Kallmünz/München. Unter dem Titel „Über COVID-19 hinaus: Europäischer Antrieb für Städtepartnerschaften – jung, engagiert, zusammen!“ hat der Europäische Ausschuss der Regionen am Freitag, 5. Februar, im Plenum Möglichkeiten zur Unterstützung und Reaktivierung von Städtepartnerschaftsprojekten nach der Corona-Pandemie diskutiert. Die Initiative dazu kam vom Oberpfälzer Abgeordneten Tobias Gotthardt (Freie Wähler/RENEW-Fraktion).

Eingebracht hat Gotthardt das Thema im Zuge der Aussprache zu den für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften relevanten EU-Angelegenheiten. Die Anregung dafür hatte Gotthardt von zahlreichen Oberpfälzer Bürgermeistern, die sich an ihn gewandt hatten.

Seit mehr als einem Jahr sind die Partnerschaftsaktivitäten und Kontakte quasi auf Null zurückgefahren – und in den weit über 40.000 Partnerschaftsvereinen Europas regiert die Resignation. „Nach der Pandemie stehen Gemeinden und Städtepartnerschaftsvereine in ganz Europa vor der Mammutaufgabe, die über lange Zeit eingefrorenen Beziehungen wieder neu zu beleben und hochzufahren“, ist Tobias Gotthardt überzeugt. „Wir brauchen nach dieser Durststrecke einen Zaubertrank für Europas Städtepartnerschaften. Und einen Jungbrunnen“, sagte er am Freitag in seinem Redebeitrag der rund einstündigen Diskussion.

Konkret definierte der Oberpfälzer Europa-Politiker Gotthardt sieben Handlungsfelder: Europa sollte einen kleinen Teil seiner massiven Corona-Mittel nutzen, um den für das kommende Jahr vorgesehenen Partnerschafts-Titel im Haushalt aufzustocken und einen Turbo fürs bürgerschaftliche Engagement zu zünden Die Europäische Kommission sollte auch in ihrer Öffentlichkeitsarbeit einen Schwerpunkt auf Städtepartnerschaften mit einer geeigneten, lokal wirksamen Kampagne legen. Vielleicht lässt sich die grenzübergreifende Begegnung auch im Rahmen eines europäischen Aktionsjahres thematisieren. Die Mitglieder im Ausschuss der Regionen sollten alles dafür tun, Bürgermeister und Städtepartnerschaftsvereine auf diesem herausfordernden Weg der Recovery zu begleiten. Vielleicht durch Angebote einer digitalen „Vereinsschule“ mit technischen und kreativen Tipps zur Partnerschaftsarbeit. Der Restart der Städtepartnerschaften muss verknüpft sein mit einer Verjüngung. Ziel muss es sein, die Verknüpfung mit der Jugendarbeit zu intensivieren oder sogar durch spezielle Förderprogramme eine Verzahnung zu erreichen. „Ich bin überzeugt und weiß es aus dem engen Kontakt mit unserem Bayerischen Jugendring: wir haben hierbei die europäischen Jugendverbände auf unserer Seite – und sollten aktiv auf das Europäische Jugendforum zugehen.“ Wir sollten in allen Mitgliedsstaaten für neue Partnerschaftsprojekte werben und diese insgesamt auf einer neuen Plattform bündeln, um deren Vernetzung zu fördern. Eine Chance liegt auch in der Bündelung bestehender Partnerschaften in lokalen Ring-Projekten wie das Vorzeigemodell der „Douzelage“ im bayerischen Bad Kötzting, das Kötztinger Modell. Auch diese Synergien sollte Europa weit mehr als bisher fördern. Corona hat viele neue Wege der digitalen Partnerschaftsarbeit hervorgebracht. Wir sollten auch als Ausschuss der Regionen diese Angebote sammeln und Best-Practice-Beispiele kommunizieren. Seien wir in dieser Krise mutig: Setzen wir uns ein Ziel zur Erhöhung, warum nicht Verdoppelung der europäischen Städtepartnerschaften bis 2025. Sie sind ein Modell aus der Geschichte Europas für die Zukunft Europas.

Gotthardt weiß, dass eine Große Aufgabe vor den Verantwortlichen liegt. „Die nächsten Monate kommen gesellschaftlich der Herausforderung beim Aufbau der europäischen Idee in den 50er- und 60erJahren des letzten Jahrhunderts sehr, sehr nahe.“ Aber er sehe in dieser Herausforderung eine gesellschaftliche Chance. „Brauen wir gemeinsam den Zaubertrank des bürgerschaftlichen Miteinanders. Füllen wir den Jungbrunnen unserer Städtepartnerschaften. Sie sind das stabile Fundament eines Europas der Bürgerinnen und Bürger. Europa dürstet nach Menschlichkeit und Miteinander. Seien wir gemeinsam mit unseren Kommunen die Quelle dafür.“