Tolle Aktion „Ein Cent tut Gutes “ – die Stadtverwaltung Regensburg spendet für Bedürftige

Bereits seit 1999 gibt es die Aktion „Ein Cent tut Gutes“ der Stadt Regensburg. Beschäftigte der Stadtverwaltung können dabei den Centbetrag auf ihrer Lohnabrechnung automatisch abziehen lassen, um ihn an einen gemeinnützigen Zweck zu spenden.

Regensburg. Dieses Jahr darf sich die Regensburger Wohltätigkeitsstiftung über 7.049 Euro freuen. Das ist der Betrag, der innerhalb eines Jahres zusammengekommen ist.

„Ich freue mich sehr, dass sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Aktion beteiligen und dadurch am Ende des Jahres ein so großer Betrag entsteht. Gerade in der Corona-Pandemie brauchen uns die Bürgerinnen und Bürger besonders. Und die Regensburger Wohltätigkeitsstiftung hilft Menschen, die unverschuldet in Not sind“, erklärt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Die Regensburger Wohltätigkeitsstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stadt Regensburg. Sie unterstützt durch finanzielle Zuwendungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg, wenn keine anderen Hilfen mehr greifen. Nähere Informationen zur Stiftung gibt es im Internet unter www.regensburg.de.