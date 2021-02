Standort Köfering Weiteres E-Auto in den eCarsharing-Pool aufgenommen

Landrätin Tanja Schweiger übergibt den VW ID.3 an Bürgermeister Armin Dirschl. Foto: Natascha Buberger/LRA Regensburg

Nach dem Startschuss des eCarsharing der KERL eG am Standort Neutraubling wird ein weiteres E-Auto in den eCarsharing-Pool aufgenommen. Die Gemeinde Köfering erhält wie die Stadt Neutraubling einen VW ID.3, der ab sofort am Standort Köfering (Schulstraße 11, 93096 Köfering) bereit steht.