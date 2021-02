„TagNachtMarkt“ Bayerns erster digitaler Dorfladen entsteht in Altenthann

In Altenthann entsteht Bayerns erster Digitaler Dorfladen. Das hat am Mittwoch, 3. Februar, der Gemeinderat entschieden. Der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt hat dafür eine Leader-Förderung von 40 Prozent vermittelt.

Altenthann. Tobias Gotthardt erklärt dazu: „Mit dem ,TagNachtMarkt‘ entsteht Bayerns erster digitaler Dorfladen in Altenthann – eine Meisterleistung von Bürgermeister Harald Herrmann, dieses Pilotprojekt in unseren Landkreis zu holen. Es ist eine innovative Investition von bayernweiter Bedeutung. Ich freue mich, dass es durch meine Vermittlung und die Unterstützung meines Fraktionskollegen Manfred Eibl gelungen ist, Möglichkeiten einer EU-Förderung dafür zu finden.“

„Mit dem ,TagNachtMarkt‘ beginnt die Zukunft des Einzelhandels in Altenthann. Es öffnet neue Perspektiven für den Einzelhandel im ländlichen Raum – und das in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Wir Freie Wähler werden diese Entwicklung bayernweit intensiv begleiten und fördern“, so Gotthardt.