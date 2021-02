Landkreis Cham Online-Bürgerauskunft im Baugenehmigungsverfahren

Der Landkreis Cham hat sein Online-Serviceangebot im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens erweitert: Antragsteller von Bauanträgen und Vorbescheidsanträgen können ab sofort ihre Antragsdaten und den Stand des Genehmigungsverfahrens online im Internet einsehen.

Landkreis Cham. Landrat Franz Löffler erklärt: „Mit diesem Angebot verbessern wir die Transparenz des Genehmigungsverfahrens für alle Antragsteller. Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten der Kommunikation mit unseren Kunden und trägt dazu bei, dass Verwaltungsdienstleistungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar, schnell und effizient erledigt werden können. Gleichzeitig bleiben wir aber natürlich auch direkt erreichbar und ansprechbar.“

Die Antragsteller erhalten wie bisher eine postalische Eingangsbestätigung, in der der Link auf die entsprechende Seite, das Aktenzeichen und die erforderliche PIN mitgeteilt werden. Mit diesen Angaben kann man für alle ab dem 1. Januar 2021 beim Landratsamt eingegangenen Bau- und Vorbescheidsanträge Informationen zum Antrag abrufen. Die Anträge werden nach ihrem Eingang beim Landratsamt technisch und rechtlich vorgeprüft. Falls die eingereichten Unterlagen für eine Beurteilung der Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht ausreichend sind, werden die erforderlichen Ergänzungen wie bisher schriftlich vom Antragsteller oder vom bevollmächtigten Entwurfsverfasser angefordert. Diese fehlenden Unterlagen und der Eingang der Ergänzungen beim Landratsamt können ebenso eingesehen werden wie die eventuell beteiligten Fachstellen und der Eingang der angeforderten Stellungnahmen.

Diese Bürgerauskunft ist nur ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens. Der Landkreis Cham wirkt als einer von 15 Pilotlandkreisen in Bayern an diesem Projekt mit. Noch im Laufe dieses Jahres soll die Möglichkeit eröffnet werden, Bauanträge nicht mehr in Papierform, sondern online einzureichen.