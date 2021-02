Antrag Regensburger SPD fordert eine Verbesserung des Angebotes an öffentlichen Toilettenanlagen

Die Regensburger SPD sieht Handlungsbedarf beim Angebot der öffentlichen Toilettenanlagen in Parks und Grünanlagen. Sie fordert bedarfsangepasste Öffnungszeiten, mehr Toiletten sowie eine bessere Beschilderung.

Regensburg. Dieses Anliegen des SPD-Stadtverbands hat die SPD-Stadtratsfraktion umgehend aufgegriffen: Zusammen mit den Koalitionspartnern CSU, Freie Wähler, FDP und CSB bringt sie einen Antrag im zuständigen Ausschuss ein.

Bereits in den vergangenen Jahren war eine deutliche Zunahme beim Bedarf öffentlicher Toiletten im öffentlichen Raum zu erkennen, insbesondere in Grünflächen und Parkanlagen. „Diesen Bedarf gab es schon vor Corona und er hat sich im letzten Jahr eher verschärft, da jetzt auch noch die Angebote der netten Toilette weggefallen sind“, so Dr. Klaus Rappert, stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender.

Die Verwaltung wird durch den Antrag der Koalition beauftragt, einen Bericht über die derzeit bestehenden Toilettenanlagen zu erstellen und darzulegen, welche Planungen für Verbesserungen und insbesondere für eine bedarfsgerechtere Anpassung der Öffnungszeiten bestehen. Ergänzend dazu soll die Verwaltung prüfen, wie die Hinweisbeschilderung zu öffentlichen Toiletten verbessert werden kann. „In diesem Bericht soll auch noch mitaufgenommen werden, inwiefern Anfragen zum Ausbau oder zur Errichtung weiterer Toilettenanlagen in Grünanlagen und im Umfeld von größeren öffentlichen Kinderspielplätzen bei der Verwaltung eingegangen sind“, ergänzt Evelyn Kolbe-Stockert, Sprecherin des Fachforums Soziales im SPD-Stadtverband. Ziel ist es, die Planung eines bedarfsgerechten Angebotes im ganzen Stadtgebiet mit der Folge weiterer Verunreinigungen des öffentlichen Raumes, beispielsweise durch „Wildpinkler“, zu vermeiden. Besonders in den Sommermonaten kam es hier in den letzten Jahren zu massiven Störungen im freien Gelände, die zu erheblichem Ärger bei Anwohnerinnen und Anwohnern führten.„Durch die bedarfsgerechte Anpassung von Öffnungszeiten bestehender Anlagen und die zusätzliche Schaffung neuer Anlagen könnte man diesem Problem entgegenwirken und zugleich die Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürgern deutlich verbessern“, ergänzt SPD-Fraktionsvorsitzender Dr.Thomas Burger die Ausführungen seiner beiden Fraktionskolleginnen und -kollegen.