Protest Zeltaktion bei Schnee und Regen – Seebrücke demonstriert für Geflüchtete in Bosnien

Foto: Christian Sigl

Am Samstag, 30. Januar, veranstaltete die Seebrücke Regensburg eine symbolische Zeltaktion unter dem Motto „#AufnahmeStattAbschottung“, um auf die katastrophale Lage in bosnischen Geflüchtetenlagern wie Lipa hinzuweisen sowie gegen die illegalen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen und die gewalttätige Grenzpolizei in Kroatien zu protestieren.