Landkreis Regensburg Pilotprojekt „Coworking Space“ im Schloss Wiesent

Die Idee, Büroräume oder kleinere Gewerbeflächen mit Infrastruktur zur Miete und gemeinsamen Nutzung durch mehrere (Jung-)Unternehmer, Einzelgewerbetreibende oder auch Arbeitnehmer zu nutzen, hat einen Namen: „Coworking Space“. Auf Initiative der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Regensburg entsteht in der Gemeinde Wiesent der erste „Coworking Space“ im Landkreis Regensburg.

Landkreis Regensburg. Das Pilotprojekt wird unterstützt von der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, der R-KOM GmbH&Co.KG und der Sparkasse Regensburg; Betreiber ist EduRent. Landrätin Tanja Schweiger erklärt: „Das Landratsamt Regensburg mit seiner Wirtschaftsförderung geht hier einen richtungsweisenden Weg, der auch in anderen Regionen mehr und mehr Schule macht.“

Die Belebung der Wirtschaft ist wesentliches Ziel der Wirtschaftsförderung. Diese kann in Form von materieller, personeller und/oder finanzieller Unterstützung erfolgen. Das neueste Projekt der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Regensburg ist ein „Coworking Space“ im Schloss Wiesent – ein Pilotprojekt, dem weitere folgen sollen. „Idee des Landkreises ist, ,Coworking Spaces‘ an unterschiedlichen Standorten des Landkreises zu etablieren“, formuliert Roland Weiß von der Wirtschaftsförderung die Langzeitstrategie.

Mit dieser Initiative reagiert der Landkreis auf zwei entscheidende Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: „Es wird deutlich mehr Selbstständige geben und größere Firmen nehmen die Coworking-Angebote stärker wahr, um ihren Mitarbeitern eine wohnortnahe Büroalternative zum Homeoffice zu bieten“, erklärt Roland Weiß. Für diese wird ein Umfeld geschaffen, um professionell arbeiten zu können. Das Angebot hat zwei positive Nebeneffekte: Der Berufspendelverkehr wird verringert und ein aktiver Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes geschaffen.

Ein spannender Aspekt der Entwicklung im Bereich „neue Arbeitsformen“ ist seine bunt gemischte Zusammenstellung von beispielsweise Unternehmern, Freiberuflern, kleineren Startups und digitalen Nomaden, die in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen zusammenarbeiten und auf diese Weise voneinander profitieren können.

Bei der Realisierung des „Coworking Space“ im Schloss Wiesent konnte der Landkreis auf verlässliche Kooperationspartner bauen: Während die Sparkasse Regensburg die Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung stellt, versorgt die R-KOM den Space mit WLAN. Inhaltlicher Input kommt seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Regensburg.