Nachfolger von Karl Eckert Dr. Patrick Veit wird neuer Personal- und Verwaltungsreferent der Stadt Regensburg

In seiner Sitzung vom 28. Januar 2021 hat der Regensburger Stadtrat Dr. Patrick Veit zum neuen Personal- und Verwaltungsreferenten gewählt.

Regensburg. Dr. Veit ist seit 2014 Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung und Straßenverkehr der Stadt Regensburg und seit 2017 parallel dazu stellvertretender Leiter des Rechts- und Regionalreferats. Er übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Nachfolge von Karl Eckert, der in den Ruhestand gegangen ist.

„Ich schätze Herrn Dr. Veit als exzellenten Juristen, der seine Aufgaben nicht nur mit großer Fachkompetenz, sondern auch mit viel Elan und Tatendrang angeht. Als langjähriger Kollege kennt er die Strukturen und Abläufe in der Stadtverwaltung sehr genau und hat seine Fähigkeit, auch herausfordernde Situationen souverän zu meistern, schon oft unter Beweis gestellt“, erklärt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Veit in seiner neuen Position freue ich mich sehr, und ich gratuliere ihm herzlich zu seiner Wahl.“

Dr. Patrick Veit wurde 1974 in München geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft mit erstem und zweitem Staatsexamen in München arbeitete er zunächst acht Jahre als Rechtsanwalt und Verbandsjurist in München. Parallel dazu promovierte er zum „doctor juris“. Von 2008 bis 2010 war Dr. Veit als Referatsleiter und Referent einer Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums in Berlin tätig. Im November 2010 kam er als Jurist und später als Abteilungsleiter im Umwelt- und Rechtsamt zur Stadt Regensburg. Im November 2014 übernahm Dr. Veit die Leitung des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr. Parallel zu dieser Aufgabe war er seit Januar 2017 stellvertretender Leiter des Rechts- und Regionalreferats. Dr. Veit ist verheiratet und hat drei Kinder.