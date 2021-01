Charity-Projekt Krapfen-Aktion der „Lions“ für Pater-Rupert-Mayer-Zentrum in Regensburg

Landrätin Tanja Schweiger und Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer haben es für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits getan, viele Unternehmen folgen dem guten Beispiel nach. Der Lions Club Regensburger Land führt seine erfolgreiche Krapfen-Bestell-Aktion für einen guten Zweck auch in diesem Jahr fort.

Regensburg. In den letzten Jahren war das Charity-Projekt ein großer Erfolg. Wer bis 1. Februar bei den „Lions“ eine Krapfen-Box mit 24 leckeren Krapfen aus der Bäckerei Zink zum Gesamtpreis von 30 Euro bestellt, spendet automatisch 50 Cent pro Krapfen. Der Clou: Die Krapfen werden geliefert.

Der Gesamterlös wird dann auf die Anschaffung eines Klettergerüstes für körperbeeinträchtigte Kinder am Pater-Rupert-Mayer-Zentrum verwendet. „Lions“-Präsident Wilhelm Vielberth und Past-Präsident Dr. Franz von Beckedorff sind schon voller Vorfreude, auch in diesem Jahr mit der Krapfen-Aktion etwas Gutes tun zu können. Auch Corona bremst die Aktivitäten nicht. „Wir sind in der Lage, die Krapfen hygienekonform an die Firmen, Kanzleien, Behörden und Ämter, also an alle Besteller auszuliefern“, erklären die beiden, „und das in der bekannten herausragenden Qualität unseres Partners Bäckerei Zink.“ Auch die Polizei, Kliniken und Arztpraxen zählen zu den Unterstützern der Krapfen-Aktion 2021 und tragen somit zum Gesamterlös bei.

Geliefert wird schließlich am „unsinnigen Donnerstag“, 11. Februar, vormittags nach einem ausgeklügelten System. Die Bestellung kann bis einschließlich 4. Februar 2021 per Mail an info@brubeck-liquids.de gesendet werden. Von dort erhält man ein elektronisches Bestellformular mit allen Zahlungsmodalitäten. Selbstverständlich sind auch aktionsbegleitende Spenden möglich.