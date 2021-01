Jetzt bewerben Integrationspreis 2021 – Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Mai 2021 bei der Regierung der Oberpfalz einreichen

Foto: William Perugini/123rf.com

Initiativen und Projekte in der Oberpfalz, die in besonderer Weise die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern und in denen sich Bürgerinnen und Bürger in gelungener und innovativer Weise für ein interkulturelles Miteinander engagieren, können sich auch in diesem Jahr wieder für den Integrationspreis bei der Regierung der Oberpfalz bewerben.