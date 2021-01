Übergabe der Räumlichkeiten Sanierung der Holzapfelschulen in Bad Kötzting abgeschlossen

„Die Behördenverlagerung in der Oberpfalz geht gut voran! Die Sanierung und der Umbau der Holzapfelschule in Bad Kötzting sind abgeschlossen. Die 20 Mitarbeiter der Außenstelle des Finanzamts Cham können einziehen und sich auf beste und moderne Arbeitsbedingungen in einem historischen Gebäude freuen“, teilt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker mit.

Bad Kötzting. Das Gebäude wird am Freitag, 29. Januar, an die Außenstelle übergeben. „Die Pfingstreiterstadt profitiert damit von weiteren, qualifizierten Arbeitsplätzen. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen in ihrer Heimat leben und arbeiten können. Behördenverlagerungen schaffen sichere Arbeitsplätze, dienen der Wirtschaft als Vorbild und stärken die Infrastruktur des ländlichen Raumes. Wichtig ist uns dabei, dass niemand gegen seinen Willen, sondern nur auf eigenen Wunsch versetzt wird“, betont Füracker.

Der Freistaat investierte rund 2,7 Millionen Euro in die denkmalschutzgerechte Sanierung der Holzapfelschule in Bad Kötzting. Es wurden unter anderem die gesamte Haustechnik erneuert, der Brandschutz ertüchtigt und die Räume der ehemaligen Schule entsprechend des neuen Bedarfs umstrukturiert. Neben Büro- und Besprechungsräumen findet sich dort auch ein EDV-Schulungsraum. Das Jugendstilgebäude wurde zudem komplett barrierefrei gestaltet. Der Freistaat hat die Holzapfelschule 2017 erworben. Bis 2018 beherbergte das Haus die Fachschule für Altenpflege, die sich aktuell in den Räumen der ehemaligen Berufsschule befindet.

Im Rahmen der Behördenverlagerung werden über 40 Arbeitsplätze vom Finanzamt Erlangen nach Waldmünchen verlagert. Die Außenstelle Waldmünchen wiederum verlagert 20 Arbeitsplätze an die Außenstelle des Finanzamts Cham in Bad Kötzting. So werden Waldmünchen und Bad Kötzting gleichermaßen mit zusätzlichen Arbeitsplätzen gestärkt. Der Umzug der Außenstelle Waldmünchen nach Bad Kötzting kann nun planmäßig erfolgen und im Anschluss auch der Einzug der Bearbeitungsstelle des Finanzamts Erlangen in das erweiterte Gebäude in Waldmünchen. Das Hauptgebäude der Außenstelle Bad Kötzting des Finanzamts Cham verbleibt an seinem bisherigen Standort in der Bahnhofstraße.