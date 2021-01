Postwurfsendung JU startet Umfrage zum gelben Sack

Auf Ihrer Kreisvorstandssitzung beschäftigte sich der CSU-Nachwuchs mit dem Themen Müllverwertung und der anstehenden Bundestagswahl.

Landkreis Regensburg. Auch Corona bedeutet bei der JU im Landkreis Regensburg nicht politischen Stillstand. Auf der digitalen Kreisvorstandssitzung trafen sich die Vertreter der Landkreis-JU und tauschten sich zu allerlei Themen aus. Zentraler Diskussionspunkt war dabei die aufflammende Diskussion zum gelben Sack. Nachdem in den vergangenen Wochen das Thema auf diversen Social-Media-Plattformen diskutiert wurde, beschloss die Kreisvorstandschaft, eine über den gesamten Landkreis gespannte Umfrage zum Thema Müllverwertung zu starten.

„Um alle Bevölkerungsschichten zu erreichen, werden wir eine Postwurfsendung ins Leben rufen, damit auch diejenigen teilnehmen können, die nicht auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind“, kündigte JU-Kreisvorsitzender Florian Hoheisel an. „Die notwendigen Umfrageunterlagen werden wir in den kommenden Wochen an die Haushalte verteilen“, ergänzte sein Stellvertreter Andreas Huber. „Wir erhoffen uns dadurch ein breites Meinungsbild zu den Themen Nachhaltigkeit, Wertstoffhof und einem möglichen Systemwechsel zum gelben Sack“, so die Nachwuchspolitiker.

Die JU-Kreisvorstandschaft nominierte abschließend MdB Peter Aumer und Simon Ettl aus Obertraubling zu ihren Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl und sicherten ihnen ihre volle Unterstützung im kommenden Wahlkampf zu, der aufgrund der Gegebenheiten sicherlich viele Herausforderungen mit sich bringt.