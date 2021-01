Justiz Meldepflicht für soziale Netzwerke – Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität nimmt weitere Hürde

Foto: Stefano Garau/123rf.com

Am Donnerstag, 28. Januar, nimmt das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität eine weitere Hürde: Der Bundestag beschließt das Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 in zweiter und dritter Lesung.