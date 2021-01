Pandemie Holetschek und Trautner fordern wegen Corona-Kosten mehr Hilfe vom Bund für Bedürftige

Foto: Ursula Hildebrand

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Sozialministerin Carolina Trautner haben den Bund zu mehr Unterstützung für materiell Bedürftige in der Corona-Krise aufgerufen. In einem gemeinsamen Brief an Bundessozialminister Hubertus Heil forderten sie eine finanzielle Unterstützung für Bedürftige – also insbesondere Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe.