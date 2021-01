Neue Europaministerin Ein Zeichen der Wertschätzung nach Brüssel – Huml zu Gast im Europa-Ausschuss

Etwas mehr als eineinhalb Stunden stand Bayerns neue Europaministerin, Melanie Huml, am Dienstag, 26. Januar, den Mitgliedern des Landtagsausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten Rede und Antwort.

Bayern. „Wir haben uns wahnsinnig gefreut und sind sehr geehrt, dass sie ihren ersten offiziellen Auftritt gerade mal knapp zehn Tage nach ihrer Berufung bei uns im Ausschuss gemacht hat“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Tobias Gotthardt (Freie Wähler) im Anschluss an die Sitzung. Nach einer kleinen „Regierungserklärung“ beantwortete die Ministerin die Fragen der Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen. Schon in der ersten Woche nach ihrer Ernennung hatten Gotthardt und die Ministerin telefoniert. „Und ihr Engagement für die neue Aufgabe hat mich wirklich begeistert.“ Sie wolle in Zukunft eng mit ihm und dem Ausschuss zusammenarbeiten.

Huml ist die erste Europaministerin dieser Legislaturperiode. In der ursprünglichen Aufstellung seines Kabinetts hatte Ministerpräsident Markus Söder den Ministerposten nicht neu besetzt. Stattdessen hatte er unter anderem mit dem neuen Bayerischen Staatsministerium für Digitales der Ministerin Judith Gerlach einen neuen Posten geschaffen.

Der Europapolitiker Gotthardt hat selber jahrelang in Brüssel gearbeitet. Er freute sich über die Wiederbesetzung des Europaminister-Postens. „Das bedeutet ein deutliches Zeichen dieser Regierung, wie wichtig ihr die Arbeit in Brüssel ist.“ Als Zeichen seiner Freude wagte der Abgeordnete aus Kallmünz einen Gang in seinen Oberpfälzer Weinkeller und brachte der Ministerin am Dienstag als Dank für ihren Besuch und als Gratulation für die neue Aufgabe zwei edle Rotweine aus Tschechien und aus Österreich mit. „Zweimal Zweigelt – und doch so unterschiedlich in der Note. Das ist europäische Einheit in Vielfalt“, sagte Gotthardt. Zusammen mit seinem stellvertretenden Ausschuss-Vorsitzenden, Dr. Franz Rieger (CSU) aus Regensburg, überreichte er die Flaschen an die Ministerin.