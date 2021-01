Anlieger werden kontaktiert B15 zwischen Hagelstadt und Höhenberg soll saniert und verbreitert werden

Das Staatliche Bauamt Regensburg plant, die Bundesstraße B15 zwischen Hagelstadt und Höhenberg im nächsten Jahr zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu verbreitern und zu sanieren.

Hagelstadt. Das Straßenbauvorhaben erstreckt sich auf eine Länge von etwa eineinhalb Kilometern. Aktuell hat die B15 im Ausbaubereich eine Breite von sechs bis 6,25 Metern. Die B15 soll in diesem Bereich auf 7,5 Meter verbreitert werden – so wie in den anschließenden Bereichen bereits durchgeführt.

Außerdem soll die Einmündung der Staatsstraße 2146 von Pfakofen kommend richtlinienkonform ausgebaut werden. Durch diese beiden Maßnahmen kann der Unfallhäufungsbereich beseitigt werden. Zudem erhält der gesamte Ausbaubereich eine Verstärkung des Asphaltoberbaus und eine neue Asphaltdeckschicht.

Dieses Projekt lässt sich jedoch nicht ohne das Mitwirken der Eigentümer und Pächter der Nachbargrundstücke realisieren. Nur mit deren Unterstützung kann dieses Ziel erreicht werden. Da durch die Pandemie bedingt eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Anlieger nicht möglich ist, wird das Staatliche Bauamt mit den Grundstücksbetroffenen schriftlich Kontakt aufnehmen und die Bereitschaft zur Grundstücksabtretung klären.