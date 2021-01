Landkreis Regensburg Der „Wegweiser für Älterwerdende“ informiert über Angebote in der Region

Schnell vergriffen war der Ende November neu aufgelegte „Wegweiser für Älterwerdende“ des Landkreises Regensburg – ein übersichtliches Nachschlagewerk mit zahlreichen Informationen und Angeboten in der Region.

Landkreis Regensburg. In der 93-seitigen Broschüre sind die Themenbereiche aufgeführt, die für Bürgerinnen und Bürger, Angehörige, Ehrenamtliche sowie für Dienstleister von Interesse sind. Von A wie Alltagshilfen bis Z wie Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse sind umfangreiche Informationen kompakt zusammengefasst.

Der Wegweiser liegt nun wieder im Landratsamt Regensburg sowie in den Rathäusern der Landkreisgemeinden und Städten kostenlos aus. Auf Wunsch kann er auch zugesandt werden, Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0941/ 4009-711 oder per Mail an petra.haslbeck@lra-regensburg.de wenden. Die Digitalversion ist auf der Homepage des Landkreises eingestellt unter www.landkreis-regensburg.de.