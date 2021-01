Erfolgreiche Aktion KLJB sammelt alte Handys für den guten Zweck

Mit so vielen abgegebenen Handys und Handyteilen hatte die Katholische Landjugendbewegung Unterheising-Sarching für die Pfarreiengemeinschaft Barbing nicht gerechnet: Am Ende zeigte die Waage fast 22 Kilogramm an.

Barbing. „21,7 waren es genau“, sagt KLJB-Vorsitzender Philipp Seitz zufrieden. Aus dem gesamten Landkreis hatte die KLJB in den vergangenen Wochen alte und teilweise auch noch fast ungenutzte Handys erhalten.

Die Landjugend in Barbing beteiligte sich an der Handysammelaktion, zu welcher der Verbraucher-Service Bayern aufgerufen hatte. Mit dem Erlös aus der Sammlung soll der Aufbau einer Grundschule in Tansania und der Erhalt eines Biotops bei München unterstützt werden. Die gesammelten Geräte werden erfasst, überprüft und anschließend fachgerecht recycelt oder zur Weiternutzung aufbereitet. Nach Angaben der Handy-Aktion des Eine-Welt-Netzwerkes beträgt der Erlös pro Handy etwa zwischen 50 und 70 Cent, die gespendet werden können.

Der Landjugend ging es bei der Sammelaktion neben der guten Sache auch um die Sensibilisierung für das Thema: Es gehe darum, auf die Ressourcenknappheit aufmerksam zu machen, sagt Jonathan Schaffner, der ebenfalls in den vergangenen Tagen viele Handys und Handyteile aus seinem Briefkasten holen musste. Auch von der Bevölkerung in der Großgemeinde sei die Resonanz hervorragend gewesen: „Ich wurde sehr oft auf unsere Sammelaktion angesprochen und dass es wichtig ist, zu sensibilisieren.“

Rund 200 Millionen Althandys liegen deutschlandweit nach Schätzungen des Digitalverbandes „Bitkom“ ungenutzt in den Schubläden. Die meisten alten Handys sind noch voll funktionsfähig. Zumeist werden Smartphones nicht wegen eines Defektes ersetzt, sondern um erweiterte Funktionen nutzen zu können. Das bestätigt auch die Landjugend in Barbing: „Oft waren die Handys noch in der Schutzhülle und hatten kaum Kratzer“, sagt Schaffner. Wichtig sei, zu wissen, dass die Altgeräte eine Vielzahl an wertvollen Materialien, darunter Seltene Erden oder hochwertige Rohstoffe, enthalten, sagt Seitz. „Deren Förderung ist meist sehr ressourcen- und energieintensiv.“ Genau deshalb sei es wichtig, dass Handys und Smartphones fachgerecht verwertet oder vielleicht sogar wiederverwendet werden können.

Ein weiteres Ziel sei es, mit der Aktion darauf aufmerksam zu machen, dass alte Handys nicht in den Hausmüll gehören. Nach Angaben des Bayerischen Umweltministeriums landen pro Jahr rund eine Million Handys im bayerischen Hausmüll. Das muss sich ändern, findet die KLJB, da die Handys wertvolle Rohstoffe enthalten, die es zu schützen gilt. Ende des Jahres will die Landjugend deshalb erneut eine Handysammelaktion starten.