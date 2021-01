Politik Weltweite Kampagne „#WeRemember“ zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Auschwitz als Inbegriff des Holocaust ist das Synonym für den millionenfachen Massenmord durch die Nationalsozialisten.

Regensburg. Am 1. November 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar in einer Resolution zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Aufgrund der Pandemie kann in diesem Jahr leider keine Präsenzveranstaltung stattfinden. Stattdessen sind Videobotschaften von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Ilse Danziger, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg, geplant.

Die Stadtspitze nimmt zudem an der weltweiten Kampagne „#WeRemember“ teil. Diese Aktion findet in den sozialen Netzwerken statt, um auch dort an die Opfer des Holocaust zu erinnern und zum verstärkten Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus aufzurufen. Die Oberbürgermeisterin möchte alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, sich an der Kampagne zu beteiligen: Einfach ein Foto von sich mit dem Schild „#WeRemember “(und selbigem Hashtag) auf Twitter, Facebook oder Instagram bis zum 27. Januar posten, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Weitere Informationen zur Kampagne gibt es im Internet unter weremember.worldjewishcongress.org.