Präsenzveranstaltungen geplant „Regensburg-Plan 2040“ – wie geht es weiter?

Bis zum 3. Januar 2021 konnten sich alle Regensburgerinnen und Regensburger am Online-Dialog zum neuen Stadtentwicklungsplan beteiligen. Dabei wurden viele Ideen für die künftige Entwicklung der Stadt eingebracht.

Regensburg. Vielfach gefordert wird etwa die Stärkung des ÖPNV. Über dieses Ziel besteht weitestgehend Einigkeit. Unterschiedlich sind jedoch die Vorschläge für die konkrete Umsetzung. Ein rasches Handeln wird auch im Themenbereich „Energie und Klima“ gefordert. So muss etwa ein effektiver Klimaschutz mit bezahlbarem Wohnen vereinbar sein. Ein weiterer Fokus wurde im Online-Dialog auf die Betrachtung von Quartieren gelegt. So sollen Ziele und Maßnahmen ausdrücklich auch auf der Ebene der Stadtteile betrachtet werden, da sich räumlich unterschiedliche Ansprüche identifizieren lassen.

Alle Beiträge des Online-Formats werden aktuell ausgewertet und fließen in den neuen Entwurf des Regensburg-Plans ein. Im Zuge dessen wird das bisherige Werk im Laufe des Frühjahres überarbeitet und deutlich gestrafft und präzisiert. Diese Neufassung dient als Basis für weitere Beteiligungsformate in diesem Jahr. Weil Kommentare und Ideen bisher überwiegend nur in digitaler Form eingereicht werden konnten, sind für 2021 vor allem Präsenzveranstaltungen geplant. Sowohl die Politik als auch Expertinnen und Experten der Stadtgesellschaft werden ihr Fachwissen nochmal in den Stadtentwicklungsplan einbringen können. Damit kann der Dialog weiter vertieft und einzelne Maßnahmen und Projekte intensiver diskutiert werden. Vor der Sommerpause sollen außerdem noch Vor-Ort-Veranstaltungen in den Stadtteilen folgen. Mit den sogenannten Stadtteildialogen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Austausch in den Quartieren aufgerufen. Nachdem dieses Format im Herbst 2020 aufgrund des Pandemie-Geschehens nicht umgesetzt werden konnte, ergibt sich erneut die Chance, das Wissen der Menschen vor Ort zu gewinnen und zu diskutieren.

Alle aktuellen Informationen rund um den Regensburg-Plan 2040 sowie Veranstaltungshinweise können weiterhin auf der Dialogplattform unter www.regensburg-gemeinsam-weiterdenken.de verfolgt werden. Die konkreten Termine hängen davon ab, wann wieder größere Veranstaltungen möglich sind und werden rechtzeitig kommuniziert werden.