Politik Neujahrsempfang mit der Bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner – Frauen-Union geht neue Wege

Die Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer lud als Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauen-Union Regensburg-Land zu einem Neujahrsempfang der besonderen Art ein. Virtuell begrüßte sie die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Prominentester Gast war die Bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Landkreis Regensburg. Stierstorfer kündigte Aigner als Vorbild für viele Frauen an und die „Powerfrau“ in der Politik. In ihrer Neujahrsansprache sagte Stierstorfer: „Wir schreiben ein neues Jahr und tatsächlich ist in den Zeiten der Pandemie vieles neu. Deshalb findet unser Neujahrsempfang dieses Mal in digitaler Form statt.“

Hinter uns liege ein außergewöhnliches Jahr, so Stierstorfer weiter. Die Corona-Pandemie habe die ganze Welt heimgesucht, die Präsidentschaftswahl in Amerika habe uns in Atem gehalten und der Sturm auf das Capitol habe die Grundfeste der Demokratie erschüttert. Nicht zu vergessen der Brexit und die Last-Minute-Einigung mit Europa. „Jeder versucht, aus der Situation das Beste zu machen und positiv zu bleiben. So auch unsere Frauen-Union“, ergänzte Stierstorfer. Die FU Regensburg-Land blickt zurück auf viele fachliche Veranstaltungen bei den Kommunalwahlen. Selbst die Pandemie konnte die Frauen an ihrer inhaltlichen Arbeit nicht hindern, denn sie stellten Vieles auf digitale Formate um. Nicht zu vergessen die flächendeckende Einführung der Notfalldose im Landkreis und ein Prüfantrag im Kreistag für die Schaffung eines Pflegestützpunktes mit Außenstellen. „So soll es auch in diesem neuen Jahr weitergehen“, versicherte Stierstorfer.

Ilse Aigner lobte die Arbeit der Frauen-Union im Landkreis Regensburg. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass Frauen entscheidende Positionen in der Politik übernehmen. Leider sei man bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr auf der Stelle getreten. Frauen seien nicht nur bei frauenpolitischen Themen wichtig, sondern auch in vielen andern Bereichen, wie der Finanz- und Wirtschaftspolitik. „Wir brauchen mehr Frauen an der Spitze in Führungspositionen“, so ihr Appell. In Bezug auf die Corona-Pandemie kritisierte die Landtagspräsidentin die Verschwörungstheoretiker und plädierte für scharfe Lockdown-Maßnahmen. „Der Großteil der Bevölkerung hält sich auch freiwillig an die Maßnahmen – aber eben nicht alle“, so ihre Worte. Sie gab zu, dass die Politik zu Beginn der Pandemie in eine „Schockstarre“ gefallen sei, dennoch reagierte man schnell effektiv auf das Virus. Besonders lobte Aigner die Schnelligkeit, mit der ein Impfstoff entwickelt wurde.

Bastian Kleinert, Kaminkehrer und JU-Ortsvorsitzender in Köfering überbrachte live seine Neujahrglückwünsche. „Obwohl wir im Jahr 2020 Abstand halten mussten, sind wir stärker zusammengerückt“, so Kleinert. Die FU-Ortsvorsitzende aus Obertraubling, Christine Paul, übermittelte ihre Grußworte per Video im Auftrag aller 21 Ortsvorsitzenden der Frauen-Union im Landkreis. Der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer appellierte in seinem Grußwort als „Mannschaft“ geschlossen zusammenzustehen und künftige Probleme gezielt anzugehen.

Nachgeholt wurden auch die Ehrungen „zweier Frauen, die die Frauen-Union nachhaltig geprägt haben“, sagte Stierstorfer. Die langjährigen Kreisrätin Maria Feigl, die mit 30 Jahren Kreistagszugehörigkeit Maßstäbe setzte, wurde von Stierstorfer für ihren besonderen Einsatz geehrt. Besondere Würdigung fand Stierstorfer in ihrer Laudatio für eine „Grand Dame des Landkreises“, Maria Eichhorn, die eine beeindruckende politische Laufbahn auf allen Ebenen der Politik als Lebensleistung vorweisen kann und deren Rat den FU-Damen heute immer noch sehr wichtig ist. Stierstorfer dankte beiden nachdrücklich für ihre besondere Unterstützung und freut auf viele gemeinsamen weitere Jahre in der Frauen-Union.

Für Frauenpower sorgten zudem weitere Gäste: Professor Dr. Klaudia Winkler informierte über den neuen Hebammen-Studiengang an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Die Vizepräsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg lobte die gute Zusammenarbeit zwischen ihr und der Landtagsabgeordneten Stierstorfer bei der Umsetzung der Hebammen-Ausbildung und die erfolgreichen Fortschritte, die bislang erreicht wurden. Elisabeth Meierhofer, Apothekerin aus Regenstauf und erst seit einigen Monaten als Kreisrätin im Kreistag, berichtete über ihre aktuelle Arbeit in der Pandemiezeit. Mit dabei waren auch der CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Rainer Mißlbeck sowie der JU-Kreisvorsitzende Florian Hoheisel.

Stierstorfer präsentierte am Ende des Talks als Überraschungsgast den Fernsehmoderator, Volkssänger, Schauspieler, Autor und Kabarettist Jürgen Kirner, ein Urgestein aus der Oberpfalz. Kirner hielt ein Plädoyer für eine stärkere Rolle der Frau in der Politik. Er habe noch nie zwischen Mann und Frau unterschieden und wünsche sich viel mehr weibliches Engagement in der Politik.

Stierstorfer bedankte sich bei ihren interessanten Gästen für den großartigen Neujahrsaustausch und gab noch einen Ausblick auf die Themen, die die Frauen im neuen Jahr anpacken werden: Frauen und Familien sollten in der Krise begleitet werden – gerade beim Homeoffice und dem Lernen zuhause. Auch werde für den FU-Kreisverband die Digitalisierung von Veranstaltungen und neue Informationsangebote ein großes Thema sein. Ebenso rücken Themen wie Gesundheit, Pflege, Verkehrsinfrastruktur und Wohnen sowie Nachhaltigkeit in den Fokus und sollen im Jahr 2021 diskutiert werden. Mit Hinblick auf die genannten Themen lud Stierstorfer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem nächsten Landtalk mit der Bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer am 25. Januar 2020 um 18 Uhr ein.