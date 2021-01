Landkreis Regensburg Versand der FFP2-Masken an bedürftige Personen gestartet

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 20. Januar, startete im Landkreis Regensburg der Versand der FFP2-Masken an bedürftige Personen. Der Ministerrat hatte am 12. Januar beschlossen, bayernweit zweieinhalb Millionen FFP2-Masken für besonders bedürftige Personen kostenlos zur Verfügung zu stellen.