Pandemie Gotthardt fordert: „Zurück in die Klassenzimmer!“

Der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt hat am Montag, 18. Januar, mehr als eine Stunde mit der Präsidentin des BLLV, Simone Fleischmann, per Video konferiert.

Kallmünz. Tobias Gotthardt, der auch zuständiger Berichterstatter für Kultusangelegenheiten im Finanzausschuss ist, sagte zu Distanzunterricht an Grundschulen: „Unser Ziel ist und bleibt die Rückkehr zum Präsenzunterricht – wo pandemisch verantwortbar. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Grundschulen: Ich will, dass gerade erste und zweite Klassen schnellstmöglich in ihr Klassenzimmer zurückkehren und unterstütze damit ausdrücklich eine Forderung des BLLV.“ Grund: Besonders schwierig ist die Situation in den Anfangsklassen der Grundschulen, die den Lernort „Schule“ vor dem Lockdown im Dezember erst verhältnismäßig kurz haben kennenlernen können.

Gotthardt erklärte weiter: „Distanzunterricht kann für Kinder in diesem Alter immer nur die letzte Notlösung sein, er ist eine zu große Herausforderung – Folgen verpasster Lernchancen im Anfang wirken ein ganzes Schulleben nach. Sozialkontakte fehlen und die soziale Schere öffnet sich beängstigend weit.“

Aber die Schulanfänger am einen Ende der schulischen Laufbahn haben mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie die Abschlussklassen aller Schularten, sagte Gotthardt. „Vorstellen kann ich mir auch regionalisierte Modelle, heißt: Die Rückkehr in den Wechselunterricht in Landkreisen ab Inzidenz 200 sowie der volle Präsenzunterricht samt Hygieneregeln und Luftreinigern ab Inzidenz 100.“