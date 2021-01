Sitzungen Sollen kommunale Gremien auch digital tagen können?

Gemeinde-, Markt-, Stadt- und Kreisräte dürfen tagen, egal, wie die Corona-Inzidenz gerade ist. „Sitzungen der nach den Kommunalgesetzen vorgesehenen Gremien sind als Teil der staatlichen Exekutive grundsätzlich vom Anwendungsbereich der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgenommen“ – mit dieser klaren Position hat Innenminister Joachim Herrmann sich zuletzt Anfang Dezember hinter die Arbeit der Kommunalparlamente in Corona-Zeiten gestellt.

Kallmünz. „Gut“, sagt Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt (Freie Wähler), selbst Regensburger Kreisrat und Mitglied im Kallmünzer Marktrat. Aber ihm geht das noch nicht weit genug. Gemeinsam mit Oberpfälzer Kommunalpolitikern hat er ergänzende Vorschläge erarbeitet und an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann geschickt: So solle die Kommunalgesetzgebung künftig auch digitale Hybridsitzungen samt Zuschaltung einzelner Kollegen erlauben und ein kleines Förderprogramm die Anschaffung moderner Streamingtechnik in den Kommunen unterstützen.

Vorbild, so Gotthardt, seien entsprechende Maßnahmen in Baden-Württemberg, Brandenburg oder Schleswig-Holstein. Auch im benachbarten Österreich, so der Europapolitiker, habe man längst digitale Formate für den Gemeinderat zugelassen. Bedarf für eine „Digital-Offensive Kommunalparlament“ sieht Gotthardt auch in zunehmenden Berichten über Ansteckungen bei, oder Quarantänen nach Gremiensitzungen in Bayern. „Die Gefahr, auf einen infizierten Ratskollegen zu stoßen, hat sich deutlich erhöht.“

Zudem seien die vorgeschriebenen Hygienekonzepte nicht immer und überall „vollumfänglich einzuhalten“ und „bei stundenlangen Abendsitzungen erhöht sich einfach das Infektionsrisiko“. Ein „Standby der Kommunalparlamente“ aber sei auch keine Lösung. In Kommunen und Kreisen seien sie die „demokratischen Herzkammern der kommunalen Selbstverwaltung“. Das Fortlaufen des öffentlichen Lebens hänge – man denke nur an Bauanträge – von der Arbeit der Gemeinderäte ab, schreibt Gotthardt an den Innenminister.

Sein Vorschlagspaket umfasst deshalb die Einführung digitaler Hybrid-Sitzungen sowie das erlaubte Zuschalten einzelner Kollegen, etwa aus Risikogruppen. Für Abstimmungen könne man in „Anliegen einfacher Art“ elektronische Verfahren anbieten.

Unterstützen solle der Freistaat die Kommunen dabei mit einem „kleinen, effektiven Förderprogramm“ zur Anschaffung digitaler Konferenzsysteme, die ein Streaming der Sitzungen ermöglichen. Damit, so Gotthardt, „leisten wir über die Pandemie hinaus einen wertvollen Beitrag für Transparenz und Beteiligung auf kommunaler Ebene: Städte und Gemeinden können dann, wenn sie es wollen, ihre Sitzungen problemlos im Netz übertragen“.