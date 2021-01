Bildung Freie-Wähler-Fraktion will Bibliotheken für „Click and collect“ öffnen

Foto: Büro Radler

Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion will in der Staatsregierung darauf hinwirken, die öffentlichen Bibliotheken in Bayern für „Click and collect“, also das Bestellen von Produkten über das Internet mit anschließendem Abholen vor Ort, zu öffnen.