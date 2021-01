Wirtschaft Landrätin und Oberbürgermeisterin begrüßen neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg

Landrätin Tanja Schweiger in ihrer Funktion als Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Regensburg und ihre Stellvertreterin Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßten Irene Dullinger als neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg.

Regensburg. Seit dem 1. Januar 2021 führt Irene Dullinger als Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg das Institut und trat damit die Nachfolge von Franz-Xaver Lindl an, der nach 23 Jahren an der Spitze des größten Finanzdienstleister Ostbayerns in den Ruhestand verabschiedet worden war. Corona-bedingt musste die offizielle Feier entfallen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln und Maßnahmen hießen die beiden Verwaltungsratsspitzen nun Irene Dullinger in ihrem neuen Wirkungskreis willkommen.

„Mit Irene Dullinger konnten wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit für die Besetzung dieser herausgehobenen Position gewinnen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten gilt es die Stärke der Sparkasse als kompetenter Finanzpartner in der Region herauszuheben und auszubauen“, begrüßte Landrätin Schweiger die neue Vorstandsvorsitzende. „Irene Dullinger ist eine Sparkasslerin durch und durch und sie schätzt den Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Sie kennt die Abläufe einer Sparkasse in allen Facetten und bringt Führungsverantwortung und umfangreiche Erfahrung mit. Gerade in diesen bewegten und herausfordernden Zeiten ist dies sehr wertvoll. Sie wird schnell die richtigen Akzente und Impulse setzen können“, ergänzte Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer.

Irene Dullinger tritt in ein gut positioniertes Unternehmen ein. Die Sparkasse Regensburg erwirtschaftete im Jahr 2020 über 5 Milliarden Euro Bilanzsumme. Mit 59 Standorten verfügt die Sparkasse Regensburg über das dichteste Filialnetz in der Region. Der Finanzdienstleister ist Marktführer und einer der bedeutendsten Steuerzahler, Arbeit- und Auftraggeber in Stadt und Landkreis Regensburg. Im vergangenen Jahr haben 21 Auszubildende ihre Karriere bei der Sparkasse Regensburg begonnen. „Auch in Zukunft erhalten interessierte, junge Menschen eine moderne und an den digitalen Entwicklungen ausgerichtete Ausbildung und sichere Arbeitsplätze. Gerade die Förderung des Nachwuchses liegt mir sehr am Herzen,“ sagte Dullinger. Abschließend fügte die neue Vorstandsvorsitzende hinzu: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir der Verwaltungsrat entgegenbringt und freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir sind aufgrund der Pandemie täglich neuen Fragen und Anforderungen ausgesetzt. Mir ist enorm wichtig, auch weiterhin bestmöglich für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein, die heimische Wirtschaft eng zu begleiten sowie gemeinsam mit den Kollegen im Vorstand und den Führungskräften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die Zeit zu führen.“