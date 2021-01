Inzidenz von 123,4 Aktuelles aus dem Landratsamt Cham zur Corona-Pandemie

In den letzten sieben Tagen (gerechnet zum 18. Januar 2021) wurden dem Gesundheitsamt am Landratsamt Cham 176 bestätigte Covid-19-Fälle übermittelt. Die Gesamtzahl für den Landkreis Cham liegt damit bei 3.094.

Landkreis Cham. Die Aufteilung der Fälle auf die einzelnen Gemeinden im Landkreis Cham findet man im Internet unter www.landkreis-cham.de. Bedauerlicherweise sind in den letzten Tagen weitere acht Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Alter der Menschen liegt zwischen 81 und 97 Jahren. Die Gesamtzahl der Todesfälle hat sich damit auf 80 erhöht.

Bewegungseinschränkungen bestehen aktuell fort

Zum 18. Januar 2021, 0 Uhr hat das RKI für den Landkreis Cham eine Sieben-Tage-Inzidenz von 123,4 festgestellt. Damit liegt der Wert seit 14. Januar fünf Tage in Folge unter 200. Wenn der Inzidenzwert von 200 seit mindestens sieben Tagen in Folge unterschritten worden ist, kann das Landratsamt Cham das Außerkrafttreten der 15-Kilometer-Regelung und der Einreiseuntersagung anordnen.

Die Beschränkungen treten nicht automatisch außer Kraft. Sollte der Inzidenzwert auch weiterhin unter 200 liegen, wird das Landratsamt unter Berücksichtigung aller Umstände prüfen, ob und wann die Regelungen außer Kraft gesetzt werden. Die Entscheidung wird rechtzeitig veröffentlicht.

Ausgabe von FFP2-Masken

Die Bayerische Staatsregierung hat angekündigt, für pflegende Angehörige und Bedürftige kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe von FFP2-Masken an pflegende Angehörige erfolgt über die kreisangehörigen Gemeinden. Sobald diese beim Landratsamt eintreffen, werden sie an die Stadt- und Gemeindeverwaltungen verteilt, die wiederum die Ausgabe in ihrem Stadt- beziehungsweise Gemeindebereich organisieren. Jede Hauptpflegeperson soll auf diesem Weg kostenlos drei FFP2-Schutzmasken erhalten. Als Nachweis reicht es, ein Schreiben der Pflegekasse vorzuzeigen, aus dem der Pflegegrad der zu betreuenden pflegebedürftigen Person hervorgeht.

Bedürftige Personen ab 15 Jahren erhalten ebenfalls kostenlose FFP2-Masken. Zu diesem Personenkreis zählen insbesondere Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (Jobcenter) und nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt). Diese insgesamt rund 2.500 Personen erhalten die Masken per Post. Sobald die Masken beim Landratsamt eintreffen, erfolgt umgehend der Versand.