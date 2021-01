Peter Aumer „Mit Armin Laschet hat unsere Schwesterpartei einen regierungserfahrenen Politiker an ihre Spitze gewählt“

„Nach der Wahl ist Miteinander und Zusammenhalt das Wichtigste! Nur so können wir die Herausforderungen der Corona-Pandemie verantwortungsvoll für unser Land meistern“, so der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer zur Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden.

Regenstauf/Berlin. Laschet, Söder, Merz und Röttgen könnten gemeinsam starke Antworten für die Zukunft unseres Landes geben. „Wir brauchen eine Perspektive und einen klaren Kurs nach der Pandemie. Mit Armin Laschet hat unsere Schwesterpartei einen regierungserfahrenen Politiker an ihre Spitze gewählt, der bewiesen hat, dass er verantwortungsvoll handelt und zusammenführen kann. Genau das brauchen wir in dieser Zeit. Söder und Laschet müssen an der Spitze von CDU und CSU nun gemeinsam einen Weg zur Bundestagswahl finden“, so Aumer.