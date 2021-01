Regensburg Sanierung des Geh- und Radwegs an der Universitätsstraße abgeschlossen

Foto: Ursula Hildebrand

Wurzeln großer Bäume führen immer wieder dazu, dass auf Geh- und Radwegen potentielle Gefahrenstellen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer entstehen. So zuletzt auch in der Universitätsstraße in Regensburg stadteinwärts zwischen der Straße Am Biopark und der Albertus-Magnus-Straße.